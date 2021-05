Serie B, Venezia in finale playoff: ora una tra Cittadella e Monza

Al goal di Aramu nel primo tempo ha risposto Pettinari nella ripresa. Mancosu ha sbagliato dal dischetto nel secondo tempo.

La prima finalista dei playoff di Serie B 2020/2021 è il Venezia. Nel ritorno delle semifinali, la squadra veneta ha infatti battuto nuovamente il Lecce, come nella gara d'andata. Niente da fare dunque per i giallorossi, che rimangono nella seconda serie dopo la retrocessione dello scorso anno.

Un goal di Aramu, segnato su calcio di rigore sul finire del primo tempo, ha permesso al team lagunare allenato da Zanetti di approdare all'ultimo atto dei playoff, contro la vincente tra Cittadella e Monza, quest'ultima battuta 3-0 nel match d'andata.

Grande rammarico per il Lecce, autore di un gran primo tempo, che non è bastato per andare in vantaggio. I padroni di casa sono apparsi più in palla e decisi a trovare la rete per la qualificazione alla fine, ma imprecisione e sfortuna hanno avuto la meglio.

Il Lecce era andato vicino all'1-0 con la conclusione di Maggio deviata da Maleh, dunque aveva impattato sulla traversa in maniera rocambolesca: tiro di Henderson deviato da Svoboda, Maenpaa respinge contro Molinaro e sfera sul montante. Lo stesso Svoboda ha poi gudagnato il rigore al 41' per fallo di Maggio, messo dentro da Aramu con Gabriel spiazzato.

Nella seconda frazione dentro Mancosu da una parte e fuori Aramu dall'altra, ma nessuna rivoluzione. Poi all'improvviso, tutto cambia. Il Lecce torna in partita per la possibile qualificazione con il goal di Pettinari, sottoporta a spingere l'assist di Lucioni.

Il pallone della speranza arriva dagli undici metri, con Mancosu incaricato di battere il rigore dopo il tocco di braccio da parte di Maleh: sul dischetto il centrocampista giallorosso calcia alle stelle, spezzando la possibilità di andare in orbita, in finale. Nelle mani, invece, del Venezia.