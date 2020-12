Lecce-Venezia dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Lecce sfida in casa il Venezia nella 10ª giornata del campionato di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

LECCE-VENEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 5 dicembre 2020

5 dicembre 2020 Orario: 14.00

14.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Il Lecce di Eugenio Corini ospita il Venezia di Paolo Zanetti nel big match della 10ª giornata di Serie B. I salentini sono secondi in classifica con 18 punti, frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta, i lagunari invece si trovano in 5ª posizione a quota 17, con un cammino di 5 successi, 2 pareggi e 2 sconfitte.

Situazione di assoluto equilibrio nei 20 precedenti fra le due formazioni in Serie B: prevalgono i pareggi, 8, a fronte di 6 vittorie per parte. I giallorossi hanno riportato 4 vittorie consecutive nelle ultime 4 giornate, mentre gli arancioneroverdi sono reduci da una sconfitta, 2 vittorie e un pareggio.

Massimo Coda è l'attuale capocannoniere del campionato di Serie B con 7 reti, Francesco Forte è il bomber dei veneti con 6 goal all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Lecce-Venezia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LECCE-VENEZIA

Lecce-Venezia si disputerà il pomeriggio di sabato 5 novembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Ettore Giardiniero-Via del Mare di Lecce. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 21ª in Serie B fra le due formazioni, è previsto per le ore 14.00.

La sfida di alta classifica Lecce-Venezia sarà trasmessa in diretta da DAZN, che detiene i diritti del campionato di Serie B, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv, compatibili con la app. La partita potrà essere vista anche su tutti i televisori collegati ad una console da gioco Xbox o PlayStation 4/5, o a un dispositivo quale Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti in possesso anche di un abbonamento Sky avranno inoltre modo di vedere il match in televisione attraverso la app presente sul decoder Sky Q.

Per gli utenti DAZN sarà possibile inoltre seguire la gara in diretta streaming anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app e successivamente avviandola e selezionando la gara dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma.

Al termine della partita gli highlights e l'evento integrale saranno messi a disposizione dei clienti per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Attraverso Goal sarà possibile seguire Lecce-Venezia anche in diretta testuale. Collegandovi con il sito troverete gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

Corini non potrà disporre del solo Listowski. In attacco è possibile la conferma di Stepinski in coppia con il bomber Coda. Alle spalle dei due attaccanti agirà Marco Mancosu. In mediana Tachtsidis sarà il playmaker, mentre Paganini ed Henderson agiranno da mezzali. Fra i pali ci sarà Gabriel, mentre in difesa Adjapong e Calderoni saranno i terzini, con Lucioni e Meccariello a comporre la coppia centrale.

Paolo Zanetti si affiderà in attacco al tridente formato dal centravanti Bocalon, che potrebbe spuntarla sul bomber Forte, e dai due esterni alti Aramu e Johnse, quest'ultimo favorito su Capello. Il francese Taugordeau sarà il regista, con Maleh e Fiordilino mezzali. La difesa vedrà Modolo e Svoboda coppia centrale, con Ceccaroni e Felicioli, in netto vantaggio su Molinaro, esterni bassi. In porta giocherà Lezzerini.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Adjapong, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Paganini, Tachtsidis, Henderson; Mar. Mancosu; Stepinski, Coda.

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Ceccaroni, Modolo, Svoboda, Felicioli; Maleh, Taugordeau, Fiordilino; Aramu, Bocalon, Johnsen.