Lecce-Venezia dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Match di ritorno tra Venezia e Lecce nelle semifinali playoff di Serie B: le formazioni e le indicazioni su come seguire la gara in tv e streaming.

LECCE-VENEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lecce-Venezia

Lecce-Venezia Data: 20 maggio 2021

20 maggio 2021 Orario: 18.30

18.30 Canale tv: DAZN e DAZN1

Streaming: DAZN

Dopo la vittoria per 1-0 nella gara d'andata, il Venezia vola a Lecce alla ricerca di un posto nella finale playoff. I veneti hanno vinto il primo round grazie al goal segnato da Francesco Forte al Penzo, vantaggio che ora dovrà difendere al Via del Mare.

Segui Lecce-Venezia in diretta streaming su DAZN

Il Lecce viene da una stagione con un finale in calando dopo essere stato in lizza per la promozione per quasi tutta l'annata. Le frenate finali con tre sconfitte e un pareggio hanno costretto gli uomini di Corini ad accontentarsi del playoff, arrivando al quarto posto.

Ottima stagione per il Venezia di Zanetti, che si è piazzato quinto e nel primo turno ha battuto il Chievo con un incredibile 3-2 ottenuto in pieno supplementare.

Il Lecce avrà bisogno di una vittoria, anche soltanto con un goal di scarto: la miglior classifica permette alla squadra di Corini di avere così più possibilità. Il pareggio invece favorirebbe il Venezia. Non ci saranno in ogni caso tempi supplementari.

Qui potete trovare tutto ciò che vi serve sapere su Lecce-Venezia: dalle ultime sulle formazioni a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO LECCE-VENEZIA

Lecce-Venezia si giocherà giovedì 20 maggio 2021 alle ore 18.30. Il match è valido per le semifinali di ritorno del playoff di Serie B. In palio al via del Mare, ancora a porte chiuse, c'è un posto nella finalissima.

Come tutto il programma di Serie B, anche Lecce-Venezia sarà visible su DAZN. Basterà essere dotati di smart tv compatibili con l'app, oppurre collegando il proprio tv a PlayStation 4 o 5 o Xbox, o un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli abbonati Sky potranno scaricare l'app sul proprio decoder Sky Q oppure vedere Lecce-Venezia sul canale DAZN1, al canale 209 del satellite.

La partita Lecce-Venezia sarà visibile anche in diretta streaming, ovviamente sempre attraverso DAZN. Su dispositivi mobili come tablet e smartphone sempre scaricando l'app, oppure da pc o notebook collegandosi al sito ufficiale.

Nel Lecce possibile inserimento di Henderson rispetto all'undici d'andata, mentre non dovrebbe cambiare il resto dell'undici, in particolare il tridente con Coda e Stepinski supportati da Mancosu.

Nel Venezia, Giacomo Ricci potrebbe tornare sulla sinistra della linea di difesa di Zanetti. Potrebbe essere l'unico cambio, anche se Dezi e Crnigoj cercano spazio a centrocampo. Tridente verso la conferma.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Dermaku, Gallo; Majer, Hjulmand, Henderson; Mancosu; Stepinski, Coda.

VENEZIA (4-3-1-2): Maenpaa; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Ricci; Fiordilino, Taugordeau, Maleh; Aramu; Forte, Johnsen.