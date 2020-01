Lecce-Udinese, le formazioni ufficiali: Babacar dal 1', out Lapadula

Nel Lecce non va nemmeno in panchina Lapadula, Liverani lancia quindi Babacar. Gotti punta sull'attacco pesante con Nestorovski e Okaka.

Le formazioni ufficiali di - :

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Dell'Orco; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Falco, Babacar.

UDINESE (3-5-2): Musso; Ekong, De Maio, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Nestorovski.

Sfida fondamentale per la zona bassa della classifica tra Lecce e Udinese. Liverani perde Lapadula, che non va nemmeno in panchina. Al suo posto in attacco giocherà Babacar, con Falco e Mancosu ad accompagnarlo.

Gotti insiste invece sulla difesa a tre e soprattutto sul doppio attaccante, ovvero Okaka più Nestorovski. Sema e Larsen copriranno il campo lungo le fasce, con Mandragora a gestire la regia della squadra.