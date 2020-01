Lecce-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Lecce ospita l'Udinese nella sfida salvezza della 18ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Fabio Liverani ospita in casa l' di Luca Gotti nella sfida salvezza della 18ª giornata del campionato di . I salentini sono sedicesimi in classifica con la a quota 15 punti, frutto di 3 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte, i friulani occupano la 14ª posizione a quota 18, con un cammino di 5 successi, 3 pareggi e 9 k.o.

Il bilancio nei 13 precedenti disputati in Serie A in casa dei pugliesi è di poco favorevole a questi ultimi, con 7 vittorie, 5 successi dell'Udinese e un pareggio. Solo nell'ultima gara, disputata nel settembre del 2011, i bianconeri sono riusciti a mantenere la propria porta inviolata contro il Lecce (vittoria per 0-2).

Al Via del Mare si affrontano la squadra del campionato che ha conquistato meno punti in casa, il Lecce con 4, e quella che ha ottenuti di meno in trasferta, l'Udinese, sempre con 4. I salentini sono reduci da una vittoria, un pareggio e 2 sconfitte consecutive contro Lecce e , i friulani invece hanno collezionato 2 sconfitte, un pareggio e una vittoria contro il nelle ultime 4 giornate.

Il capitano Marco Mancosu con 5 goal, di cui 4 su calcio di rigore, è il miglior marcatore del Lecce, mentre Kevin Lasagna e Stefano Okaka sono i giocatori più prolifici dell'Udinese a quota 3 reti ciascuno. L'attaccante giallorosso Khouma Babacar ha inoltre nell'Udinese (oltre che nell' ) la sua vittima preferita in Serie A, avendo realizzato in carriera 4 goal ai friulani in 7 partite. In questa pagina tutte le informazioni su Lecce-Udinese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Lecce-Udinese si disputerà il pomeriggio di lunedì 6 gennaio 2020, giornata dell'Epifania, nel palcoscenico dello Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Antonio Giua della sezione di Olbia, è previsto per le ore 18.00. Sarà il 27° confronto in Serie A fra le due formazioni.

La sfida salvezza Lecce-Udinese sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Dario Massara, che sarà affiancato da Luca Pellegrini al commento tecnico.

Gli abbonati Sky potranno seguire la partita Lecce-Udinese anche in diretta mediante Sky Go, sia su tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, fra cui la Serie A, acquistando uno dei pacchetti offerti.

Liverani non avrà a disposizione in difesa lo squalificato Calderoni sulla corsia mancina: al suo posto spazio a Dell'Orco, con Rispoli preferito a destra al recuperato Meccariello e Gabriel fra i pali, mentre Lucioni e Rossettini saranno i due centrali. In mediana torna a disposizione anche Majer, ma non è al meglio e dovrebbe partire dalla panchina: regia affidata al greco Tachtsidis, con Petriccione e Tabanelli ad agire da mezzali. Il tandem d'attacco dovrebbe essere composto da Falco e Babacar, quest'ultimo favorito su Lapadula. Alle loro spalle sulla trequarti giocherà capitan Mancosu.

Gotti va verso la conferma della squadra che prima di Natale ha superato in casa il Cagliari. Due dunque dovrebbero essere le esclusioni eccellenti, ovvero il brasiliano Rodrigo Becão in difesa e Jajalo a centrocampo. Dietro, davanti al portiere argentino Musso, la linea a tre sarà composta da De Maio, Troost-Ekong e Nuytinck. In mediana Stryger Larsen e Sema a spingere sulle due fasce, con Mandragora utilizzato da regista e Fofana e De Paul mezzali ai suoi lati. Davanti coppia d'attacco composta nuovamente da Lasagna e Okaka. Partirà di conseguenza dalla panchina il macedone Nestorovski.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Dell’Orco; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Falco, Babacar.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Lasagna, Okaka.