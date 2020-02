Lecce-Torino, le formazioni ufficiali: Lapadula e Berenguer titolari

Nel Lecce esordiscono Saponara e Barak, Mancosu va in panchina. Il Torino sceglie De Silvestri e Ola Aina, mentre Bremer giocherà in difesa.

Le formazioni ufficiiali di - :

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Rispoli; Deiola, Majer, Barak; Saponara; Falco, Lapadula

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Bremer, N'Koulou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Meité, Ola Aina; Berenguer, Verdi; Belotti

Il Lecce per scappare dalla zona calda, il Torino per avvicinare quella europea. Match fondamentale al Via del Mare, squadre in campo per tre punti essenziali: dopo la sconfitta del da una parte e dai pareggi di , e , un match che potrà dire tantissimo.

Il Lecce sceglie Falco e Lapadula in avanti, con Saponara alle loro spalle. Mancosu, Majer e il nuovo arrivato Deiola giocano a centrocampo, mentre davanti a Vigorito ci saranno Donati, Lucioni, Rossettini e Calderoni.

Nel Torino è Belotti il centravanti titolare, supportato da Verdi e Berenguer. Meitè e Rincon scelti come interni, Ola Aina e De Silvestri agiranno invece sulle fasce. In porta c'è Sirigu, difeso da Bremer, N'Koulou e Djidji.