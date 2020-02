Lecce-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Lecce ospita in casa il Torino nella 22ª giornata di Serie: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Fabio Liverani ospita il di Walter Mazzarri nella 22ª giornata di , in una gara che mette in palio punti per la lotta salvezza e la zona . I salentini sono diciasettesimi in classifica con 16 punti, frutto di 3 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte, i granata si trovano in 11ª posizione con il a quota 27, con un cammino di 8 vittorie, 3 pareggi e 10 sconfitte.

Nei 7 precedenti fra le due squadre in Serie A disputati in casa della squadra pugliese dominano i pareggi, ben 4, a fronte di 2 successi per i giallorossi e un'unica vittoria granata. Quest'ultima risale al lontano 2 aprile 1994, con un 2-1 al Via del Mare targato Venturin e Silenzi, mentre per i salentini andò a segno Baldieri. Da allora sono arrivati una vittoria del Lecce e 2 pareggi nei due incroci più recenti.

Il Lecce è la squadra del campionato che ha ottenuto in percentuale meno punti in casa, solo il 31%. Nella storia della Serie A solo una delle precedenti 12 squadre senza vittorie dopo le prime 10 gare interne in una stagione di Serie A è riuscita a salvarsi a fine stagione, il nel 1972/73.

In Puglia si sfidano le due squadre con la più alta percentuale di cross su azione riusciti: 26,1% il Lecce, 25,5% il Torino. Andrea Belotti è il bomber dei granata con 9 goal realizzati, e se trovasse il goal contro il Lecce diventerebbe l'unico giocatore ad essere andato in doppia cifra di reti in tutte le ultime cinque stagioni nel massimo campionato italiano, mentre Marco Mancosu, con un bottino di 6 centri, è il giocatore più prolifico della squadra giallorossa. In questa pagina tutte le informazioni su Lecce-Torino: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

LECCE-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

ORARIO LECCE-TORINO

Lecce-Torino si disputerà il pomeriggio di domenica 2 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Ettore Giardiniero-Via del Mare di Lecce. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Gianluca Rocchi della sezione di Firenze, è in programma alle ore 18.00. Sarà il 16° confronto in Serie A fra le due formazioni.

La sfida Lecce-Torino sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Davide Polizzi, che sarà affiancato da Renato Zaccarelli al commento tecnico.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire Lecce-Torino in diretta attraverso Sky Go, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione per sistemi Android e iOS, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi semplicemente con il sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, fra cui la Serie A, acquistando uno dei pacchetti offerti.

Liverani intende schierare un 4-3-1-2 molto offensivo. Out per infortunio Farias e Babacar, il tandem d'attacco sarà composto da Falco e Lapadula. Alle loro spalle potrebbe subito trovare spazio il nuovo acquisto Saponara, con Mancosu arretrato sulla linea dei centrocampisti come mezzala sinistra accanto a Majer, che agirà da playmaker, e a Deiola, che farà la mezzala destra. Difesa scolpita con Donati e Calderoni terzini e Lucioni e Rossettini a formare la coppia centrale. In porta non recupera Gabriel, al suo posto giocherà dal 1' Vigorito.

Mazzarri non avrà a disposizione per squalifica Izzo e Lukic. In difesa, davanti al portiere Sirigu, nella linea a tre troverà spazio come centrale destro Bremer, con il brasiliano che affiancherà N'Koulou e Djidji. A metà campo tornano dopo il turno di stop Rincon, che giocherà in mezzo accanto a Meité, e Ola Aina, che presidierà la corsia mancina, visto che Ansaldi non è ancora recuperato. A destra ci sarà De Silvestri. In attacco conferme per Belotti come centravanti e per Berenguer e Verdi mezzali. Ai box per infortunio anche Baselli e Zaza.

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Deiola, Majer, Mancosu; Saponara; Falco, Lapadula.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Bremer, N'Koulou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Meité, Ola Aina; Berenguer, Verdi; Belotti.