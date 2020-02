Lecce-SPAL dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Lecce ospita la SPAL nella sfida salvezza della 24ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Fabio Liverani sfida in casa la , che in settimana ha cambiato guida tecnica, con l'esonero di Leonardo Semplici e l'arrivo di Gigi Di Biagio, nella sfida salvezza della 24ª giornata di . I salentini sono quartultimi con 22 punti, frutto di 5 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte, mentre gli emiliani si trovano in fondo alla classifica con 15 punti e un cammino di 4 vittorie, 3 pareggi e ben 16 k.o.

Nella gara di andata, che rappresenta l'unico precedente in Serie A fra le due formazioni, i giallorossi si sono imposti 3-1 in trasferta sugli estensi con doppietta di Mancosu e goal di Calderoni per i pugliesi, e goal della bandiera di Di Francesco per i biancazzurri.

I 15 punti finora collezionati dalla SPAL dopo 23 giornate rappresentano il record negativo per la formazione ferrarese nel massimo campionato a questo punto della stagione. Il Lecce è la squadra che ha subito più reti in Serie A (44), mentre i biancazzurri sono quella che ha segnato meno goal di testa, solo 2, come e , e anche quella che ne ha concessi di più, ovvero 9, come Sassuolo e .

Altre squadre

I salentini arrivano da un pareggio, una sconfitta e 2 vittorie consecutive nelle ultime 4 giornate, gli emiliani invece sono reduci da una vittoria e 3 sconfitte di fila nelle ultime 4 gare di campionato. Marco Mancosu e Gianluca Lapadula sono i migliori marcatori del Lecce con 7 goal segnati a testa, mentre Andrea Petagna è il bomber della SPAL con un bottino di 8 reti realizzate. In questa pagina tutte le informazioni su Lecce-SPAL: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

LECCE-SPAL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lecce-SPAL

Lecce-SPAL Data: 15 febbraio 2019

15 febbraio 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO LECCE-SPAL

Lecce-SPAL si disputerà il pomeriggio di sabato 15 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, è in programma per le ore 15.00. Sarà il 2° confronto in Serie A fra le due formazioni.

La sfida salvezza Lecce-SPAL sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Dario Massara, con il commento tecnico di Renato Zaccarelli.

Gli abbonati Sky potranno seguire Lecce-SPAL anche in diretta streaming mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, fra cui la Serie A, acquistando uno dei pacchetti proposti.

Liverani si affiderà al consueto 4-3-1-2. In attacco, ancora out Babacar e Farias, dovrebbe essere confermata la coppia composta da Falco e Lapadula. Alle loro spalle, sulla trequarti, agirà Mancosu, visto che Saponara non è al meglio. In mediana Petriccione e Tachtsidis si contendono, con Deiola e Barak a completare il reparto. In difesa Donati e Calderoni saranno i terzini, mentre Lucioni e Rossettini comporranno ancora una volta la coppia centrale. Fra i pali tornerà a disposizione Gabriel dopo i problemi alla schiena, ma al brasiliano dovrebbe essere preferito Vigorito, che lo ha sostituito nelle ultime settimane.

Di Biagio cambia la SPAL con il passaggio a livello tattico dal 3-5-2 al 4-3-3. Nel tridente d'attacco sarà dunque avanzato Strefezza, che agirà da esterno offensivo destro, con Di Francesco esterno offensivo sinistro e Petagna centravanti. In mediana, accanto al regista Missiroli, le due mezzali dovrebbero essere Murgia - favorito su Valoti - e il 'Pata' Castro. In difesa, davanti al portiere Berisha, Cionek e Reca agiranno da esterni bassi, con Tomovic e Bonifazi a comporre la coppia centrale.

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Deiola, Petriccione, Barak; Mancosu; Falco, Lapadula

SPAL (4-3-3): Berisha; Cionek, Tomovic, Bonifazi, Reca; Murgia, Missiroli, Castro; Strefezza, Petagna, Di Francesco