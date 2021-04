Lecce-SPAL dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Lecce e SPAL si affrontano nella 33esima giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

LECCE-SPAL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lecce-SPAL

Lecce-SPAL Data: 10 aprile 2021

10 aprile 2021 Orario: 14.00

14.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Grande momento di forma per il Lecce, che si trova al secondo posto della classifica di Serie B dopo l'ultima vittoria contro il Pisa. Avversario di giornata per i salentini sarà la SPAL, che punta al ritorno in Serie A anche se adesso occupa la sesta piazza della graduatoria.

Il Lecce ha quasi agganciato l'Empoli in vetta alla classifica e lo guarda a distanza di un solo punto (58 contro 59). La SPAL vuole ancora raggiungere i play-off e giocarsi poi il tutto per tutto, anche se l'ultimo pareggio contro il Venezia ha un po' complicato i piani della squadra di Ferrara.

La squadra di Eugenio Corini può contare sul bomber del campionato, Massimo Cosa, arrivato a 21 goal in campionato in 31 presenze. Il miglior marcatore della SPAL è invece a sorpresa Mattia Valoti, con i suoi 9 goal segnati.

In questa pagina tutte le informazioni su Lecce-SPAL: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Lecce-SPAL si giocherà sabato 10 aprile, con il calcio d'inizio fissato alle ore 14. Si giocherà allo stadio Via del Mare di Lecce.

La partita tra Lecce e SPAL sarà trasmessa in diretta da DAZN, che detiene i diritti dell'intero campionato, per cui sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, oltre che su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4 o 5, oppure a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Ovviamente ci sarà modo di vedere Lecce-SPAL anche in diretta streaming sul proprio pc o notebook o su dispositivi mobili quali smartphone e tablet: su pc basterà collegarsi al sito ufficiale inserendo le proprie credenziali d'accesso, mentre su smartphone e tablet bisognerà effettuare la stessa operazione ma tramite l'applicazione apposita.

I lettori di Goal potranno seguire Lecce-SPAL anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

Per il Lecce il grande dubbio riguarda il recupero o meno di Capitan Mancosu, ancora alle prese per l'operazione dopo l'attacco di appendicite. In porta di sarà Gabriel, mentre la difesa sarà composta da Maggio, Lucioni, Pisacane e Gallo. Hjulmand giostrerà la manovra a centrocampo. Henderson alle spalle di Coda e Pettinari.

Floccari e Di Francesco comporranno il tandem offensivo della SPAL, con Sernicola e Sala a tutta fascia a centrocampo. Esposito come sempre farò del centrocampo spallino. Tomovic, Okoli e Ranieri in difesa.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Pisacane, Gallo; Majer, Hjulmand, Björkengren; Henderson; Coda, Pettinari.

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Okoli, Ranieri; Sala, Mora, Esposito, Missiroli, Sernicola; Floccari, Di Francesco.