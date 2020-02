Lecce-SPAL 2-1: Mancosu inventa, Liverani scappa dalla zona calda

Un goal e un assist per Mancosu, il Lecce ottiene tre punti fondamentali in chiave salvezza. La SPAL rimane fanalino di coda della Serie A.

Il sfrutta l'occasione e lascia nei guai la . Vittoria sofferta e di misura quella dei giallorossi di Liverani, che superano la squadra di Di Biagio ereditata da Semplici come fanalino di coda e dopo il 24esimo turno di campioanto ancora ultima della graduatoria.

Una gara decisamente equilibrata quella del Via del Mare, che avrebbe potuto portare a qualsiasi risultato. Il Lecce è semplicemente stato più cinico in area avversaria, sfruttando un Mancosu nuovamente decisivo dopo la prova di , essenziale in stagione con otto goal segnati.

Dopo un primo tempo con i portieri mai impegnati, se non in un'occasione che ha visto Vigorito opporsi prontamente, il vantaggio è arrivato sul perfetto tiro dagli undici metri di Mancosu, abile a battere Berisha dopo il fallo di Bonifazi su Majer, giudicato da rigore per il direttore di gara Guida.

Torna in campo più decisa la SPAL, riuscendo a trovare il goal praticamente a inizio ripresa. E' il solito Petagna a pareggiare la contesa, colpo di testa su angolo di Valdifiori e Vigorito stavolta battuto.

Da qui la partita si anima, con continui cavolgimenti di fronte: Deiola, Barak e Castro impegnano i rispettivi avversari, sfiorando la rete in più occasioni, ma è Majer a segnare il secondo goal dei padroni di casa inserendosi perfettamente sul filtrante dell'ispirato Mancosu.

Dall'altra parte la SPAL è decisa e quadrata, ma manca di cinismo sopratutto con Castro, che per due volte va vicino alla rete del pareggio trovando però sulla sua strada Vigorito e una mira non proprio eccelsa.

IL TABELLINO

LECCE-SPAL 2-1

MARCATORI: 41' rig. Mancosu (L), 47' Petagna (S), 66' Majer (L)

Lecce (4-3-2-1): Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni (85 Dell'Orco); Majer, Deiola, Barak; Falco (34' Shakov), Mancosu (79' Paz); Lapadula. Allenatore: Liverani

SPAL (4-3-3): Berisha; Cionek, Bonifazi, Zukanovic, Reca; Missiroli (72' Strefezza), Valdifiori, Castro (86' Floccari); Di Francesco, Petagna, Valoti. Allenatore: Di Biagio

Arbitro: Guida

Ammoniti: Bonifazi (S), Calderoni (L), Deiola (L), Majer (L), Di Francesco (S), Valdifiori (S), Lapadula (L)

Espulsi: