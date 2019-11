Lecce-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Lecce ospita il Sassuolo nell'11ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Fabio Liverani sfida il di Roberto De Zerbi nell'11ª giornata di . I salentini e gli emiliani dividono il 15° posto a quota 9 punti, ma i neroverdi devono recuperare la gara contro il , che era stata rinviata per la morte improvvisa del loro patron, Giorgio Squinzi. Due vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte finora per i padroni di casa, 3 successi e 6 sconfitte invece per gli ospiti.

Il confronto è un inedito a livello di Serie A, tanto che sarà la prima volta in assoluto che le due formazioni si affrontano nel massimo campionato. Sono state 2 invece le sfide in Serie B, e si sono concluse entrambe con un pareggio.

I pugliesi sono reduci da una sconfitta e 3 pareggi consecutivi nelle ultime 4 giornate, mentre gli emiliani hanno collezionato 3 sconfitte, inclusa quella nell'ultima giornata contro la , e una vittoria esterna sul . Marco Mancosu è il giocatore più prolifico fra i giallorossi con 5 goal segnati, di cui 4 su calcio di rigore, Domenico Berardi è invece il bomber del Sassuolo a quota 6 reti.

Nelle fila del Lecce gioca anche l'attaccante brasiliano Diego Farias, che segnò la sua prima doppietta in Serie A con la maglia del nel dicembre 2016 proprio contro i neroverdi. Il giocatore tuttavia non sarà della partita per un infortunio muscolare.

Il grande ex del confronto è invece Khouma Babacar: l'attaccante senegalese del Lecce ha disputato 42 partite nel massimo campionato e segnato 9 reti con gli emiliani prima di trasferirsi in Salento in prestito con diritto di riscatto nell'ultima sessione estiva. In questa pagina tutte le informazioni su Lecce-Sassuolo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LECCE-SASSUOLO

Lecce-Sassuolo si disputerà il pomeriggio di domenica 3 novembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Via del Mare di Lecce. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Riccardo Ros della sezione di Pordenone, è in programma per le ore 15.00. Sarà il primo confronto assoluto fra le due formazioni nel campionato di Serie A.

La gara Lecce-Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con l'applicazione e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure ad un dispositivo quale Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Lecce-Sassuolo sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno comunque seguire la partita in tv attraverso la app presente nel decoder Sky Q. La telecronaca del match sarà curata da Dario Mastroianni, con il commento tecnico di Dario Marcolin.

Gli abbonati DAZN avranno anche l'opportunità di seguire Lecce-Sassuolo in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook o su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi sul sito ufficiale della piattaforma, nel secondo invece occorrerà scaricare l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android e in seguito avviarla e selezionare il match nel palinsesto.

Dopo il fischio finale della partita, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Liverani dovrà fare i conti con la squalifica di Tachtsidis in regia. Al suo posto dovrebbe esserci Petriccione, mentre Tabanelli e Shakov potrebbero essere confermati da mezzali, complici anche le condizioni non ottimali di Majer, convocato ma destinato alla panchina. Davanti è probabile la presenza di Lapadula accanto a Falco, con Mancosu sulla trequarti. In difesa a destra sarà confermato Meccariello, mentre a sinistra Calderoni potrebbe riprendere il posto da titolare a discapito di Dell'Orco. Al centro coppia composta da Lucioni e Rossettini.

Lunga lista di indisponibili per De Zerbi, costretto a fare di necessità virtù per la trasferta in Salento. In attacco non recupera Caputo, ai box per un problema alla caviglia: nel tridente d'attacco si rivedrà dunque il francese Defrel dal 1', con Berardi e Boga, favorito su Djuricic, ai suoi lati. Tutto invariato invece a metà campo: assenti Mazzitelli e Bourabia, infortunati, Obiang sarà il playmaker, con Duncan e Locatelli mezzalli. Piena emergenza anche in difesa, con Chiriches e Gian Marco Ferrari vittime di lesioni muscolari, e Rogerio k.o. per l'infortunio al ginocchio: al centro sarà confermata la coppia centrale composta da Marlon e Romagna, mentre Muldur e Peluso saranno i due terzini.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Tabanelli, Petriccione, Shakov; Mancosu; Falco, Lapadula

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Marlon, Romagna, Peluso; Duncan, Obiang, Locatelli; Berardi, Defrel, Boga