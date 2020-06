Lecce-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Lecce ospita la Sampdoria nella sfida salvezza della 29ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

LECCE-SAMPDORIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 1 luglio 2020

1 luglio 2020 Orario: 21.45

21.45 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

Il Lecce di Fabio Liverani ospita la Sampdoria di Claudio Ranieri nello scontro diretto per la salvezza della 29ª giornata di . I salentini sono terzultimi in classifica con 25 punti, frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e 15 sconfitte, i genovesi si trovano al quartultimo posto a quota 26, con un cammino di 7 successi, 5 pareggi e 16 k.o. e una sola lunghezza di vantaggio sui rivali.

Sono 11 i precedenti fra le due formazioni nel massimo campionato disputati in casa dei pugliesi, con un bilancio che è favorevole ai blucerchiati con 7 vittorie, 2 affermazioni dei pugliesi e 2 pareggi. Le ultime 4 sfide in casa del Lecce nel torneo si sono tutte concluse con una vittoria della Sampdoria: l'ultimo successo interno del Lecce risale a 29 anni fa. Il 13 gennaio 1991 i salentini si imposero 1-0 con una rete dell'argentino Pedro Pablo Pasculli.

La squadra di Liverani ha rimediato una serie negativa di 4 sconfitte consecutive nelle ultime 4 gare giocate, i genovesi invece hanno ottenuto una vittoria e 3 sconfitte di fila nelle ultime 4 partite, fra cui la più recente per 2-1 contro il Bologna.

Marco Mancosu è il miglior realizzatore dei giallorossi con 9 reti all'attivo, fra i blucerchiati l'esperto Fabio Quagliarella, in dubbio per il match, è il bomber della squadra con un bottino di 9 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Lecce-Sampdoria: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LECCE-SAMPDORIA

Lecce-Sampdoria si giocherà la sera di mercoledì 1 luglio 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico dello Stadio Ettore Giardiniero-Via del Mare di Lecce. La partita, che sarà la 24ª in Serie A fra le due formazioni, avrà inizio alle ore 21.45.

Sarà DAZN a trasmettere in diretta la sfida salvezza Lecce-Sampdoria. La gara sarà visibile per gli utenti della piattaforma anche nelle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori, collegando questi ultimi a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o ad una console di gioco Playstation 4 o Xbox

(Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).

Lecce-Sampdoria sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della partita sarà curata da Riccardo Mancini, con il commento tecnico di Alessandro Budel.

Oltre che in tv, gli utenti DAZN avranno la possibilità di vedere Lecce-Sampdoria in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'applicazione sviluppata per sistemi iOS e Android, avviandola e successivamente selezionando la gara dal palinsesto, e su personal computer e notebook, collegandosi direttamente con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine della sfida, gli highlights e l'evento integrale saranno messi a disposizione dei clienti anche per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal permetterà ai suoi lettori di seguire la sfida salvezza Lecce-Sampdoria anche in diretta testuale. Collegandovi sul portale, avrete infatti gli aggiornamenti live minuto per minuto, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti del match.

Liverani dovrà far fronte all'assenza per squalifica di capitan Lucioni in difesa. La situazione potrebbe indurre il tecnico a passare alla difesa a tre: in questa ipotesi, davanti al portiere Gabriel, spazio all'argentino Paz assieme a Donati e Rossettini. A centrocampo la regia sarà affidata al greco Tachtsidis. Al suo fianco, come interno, agirà Petriccione, mentre Rispoli e Calderoni potrebbero presidiare le due corsie laterali. Davanti è possibile l'impiego di Falco da trequartista con Saponara a sostegno dell'unica punta Babacar.

Ranieri ha il dubbio Quagliarella, che non è certo possa recuperare in tempo per la delicata sfida del Via del Mare. Qualora non dovesse farcela, è possibile l'inserimento in attacco di Bonazzoli accanto a Gabbiadini. Se così fosse scivolerebbe in panchina La Gumina, titolare con il . A centrocampo Vieira ed Ekdal saranno i due interni, mentre Depaoli e Linetty potrebbero giocare da ali, con Ramírez che in questo caso partirebbe anche lui dalla panchina. La porta sarà difesa da Audero, mentre nel reparto arretrato a sinistra Murru è favorito su Augello. A destra ci sarà Bereszynski e in mezzo la coppia composta da Colley e Tonelli.

LECCE (3-4-2-1): Gabriel; Donati, Rossettini, Paz; Rispoli, Petriccione, Tachtsidis, Calderoni; Falco, Saponara; Babacar.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Murru; Depaoli, Vieira, Ekdal, Linetty; Bonazzoli, Gabbiadini.