Il Lecce saluta Imbula: ufficiale la risoluzione consensuale del contratto

Giannelli Imbula saluta il Lecce dopo sole quattro presenze in maglia giallorossa: arriva la risoluzione consensuale del contratto.

Un'avventura breve quella di Giannelli Imbula con la maglia del : il centrocampista classe '92, vero e proprio oggetto misterioso degli ultimi mesi in casa salentina, ha salutato la società in seguito alla risoluzione contrattuale.

Questo il comunicato ufficiale del Lecce, che chiude definitivamente il rapporto con il nazionale congolese:

"L’U.S. Lecce comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Giannelli Imbula".

Prelevato la scorsa estate dallo , il club pugliese aveva l'obbligo di riscattare il giocatore al prezzo di 4 milioni di euro in caso di salvezza e almeno 25 presenze. Nel corso dell'attuale stagione Imbula è però sceso in campo solamente quattro volte tra campionato e coppa.

Una parabola discendente per Imbula, che nell'estate del 2015 finì al centro di un'asta di mercato tra e , per poi essere acquistato dal , dove però non riuscirà a imporsi dando vita in seguito a una serie infinita di trasferimenti.