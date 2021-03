Lecce-Salernitana dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Lecce e Salernitana a confronto nel 31° turno di Serie B: tutto sulle formazioni e le indicazioni su come seguire la gara in tv e streaming.

LECCE-SALERNITANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

La Serie B aumenta d'intensità col passare delle partite e delle giornate: se l'Empoli sembra aver accumulato un buon vantaggio in testa alla classifica, Lecce e Salernitana sono in piena lotta per la seconda piazza che regalerebbe la promozione diretta senza passare dai playoff.

52 punti per i salentini, appena uno in più rispetto ai campani che hanno nel mirino l'obiettivo di tornare tra i grandi per la prima volta a distanza di 22 anni: nella stagione 1998/1999 l'ultimo campionato di massima serie per l'Ippocampo.

Entrambe le squadre sono reduci da una vittoria nel turno precedente: netto 0-3 dei giallorossi sul campo del Frosinone (costato la panchina ad Alessandro Nesta), successo di misura per 1-0 dei granata all'Arechi contro il Brescia.

Equilibrio totale nel match d'andata disputato in Campania il 15 dicembre 2020: vantaggio dei padroni di casa con Capezzi, ripresi nel secondo tempo da una rete di Marco Mancosu.

In questa pagina troverete tutto quello che serve sapere per rimanere aggiornati su Lecce-Salernitana: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO LECCE-SALERNITANA

Lecce-Salernitana si giocherà venerdì 2 aprile 2021 allo stadio 'Via del Mare' di Lecce, senza la presenza dei tifosi sugli spalti in virtù delle norme di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. Calcio d'inizio alle ore 19.

Sarà possibile seguire Lecce-Salernitana su ogni smart tv attraverso l'applicazione dedicata di DAZN, disponibile anche per i possessori di Sky Q. Chi non possiede un televisore smart può rimediare attraverso dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick; in alternativa, c'è la possibilità di usufruire dell'app di DAZN scaricandola attraverso le console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5).

Lo streaming di Lecce-Salernitana sarà disponibile sempre grazie a DAZN: su pc basterà collegarsi al sito ufficiale inserendo le proprie credenziali d'accesso, mentre su smartphone e tablet bisognerà effettuare la stessa operazione ma tramite l'applicazione apposita.

Corini con il suo classico 4-3-1-2: Mancosu favorito su Henderson per fare il trequartista alle spalle di Coda e Pettinari. Björkengren e Majer gli interni ai lati del regista Tachtsidis. Difesa con Maggio e Gallo ad agire da terzini, Meccariello e Lucioni centrali. Tra i pali Gabriel.

Castori non abbandona la difesa a tre, anche se non dovrebbe esserci Veseli, reduce dalle fatiche della Nazionale albanese: Bogdan, Gyomber e probabilmente Jaroszynski a protezione della porta di Belec. Casasola e Durmisi esterni a tutta fascia, zona centrale composta da Di Tacchio, Coulibaly e Anderson. Tandem d'attacco composto da Tutino e Djuric. In dubbio l'infortunato Gondo.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Meccariello, Lucioni, Gallo; Björkengren, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Coda, Pettinari.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Jaroszynski; Casasola, Di Tacchio, Coulibaly, Anderson, Durmisi; Tutino, Djuric.