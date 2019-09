Lecce-Roma 0-1: al Via del Mare decide l'incornata di Dzeko

La Roma torna a vincere dopo la sconfitta interna contro l'Atalanta: al Via del Mare decide un goal di Dzeko. Kolarov sbaglia un calcio di rigore.

Sempre il solito Dzeko. La da trasferta si aggrappa ancora al proprio gigante per strappare tre punti lontano dall'Olimpico, con un altro colpo di testa. Non in pieno recupero come a : al Via del Mare l'incornata della vittoria arriva al 56'. E vale comunque tre punti.

Fonseca cambia rispetto alla sconfitta interna con l’ , con il ritorno di Mancini dalla squalifica al centro della difesa. A centrocampo dentro Diawara, in avanti si rivedono Mkhitaryan e Kluivert sugli esterni. Non cambia la sofferenza della difesa: soprattutto con Falco, il trova sempre spazio tra le linee per creare più di un pericolo dalle parti di Pau Lopez.

Alla squadra di Liverani manca il cinismo necessario per sbloccare. Non manca invece il senso del goal a Dzeko, che di testa su invito di Mkhitaryan insacca il goal che si rivelerà decisivo. Le energie del Lecce calano, la Roma rimane in gestione e sfiora anche il raddoppio con Kolarov dal dischetto: Gabriel gli nega la gioia del goal e tiene in piedi le speranze dei suoi.

I giocatori di Fonseca stringono i denti e le linee nel finale, sull’assedio dei padroni di casa. Lo spunto giusto non arriva: i tre punti se li prendono i giallorossi ospiti, ora a 11 punti e al quinto posto, aspettando e .

TABELLINO

LECCE-ROMA 0-1

MARCATORI: 56' Dzeko

LECCE (4-3-1-2): Gabriel 6.5; Rispoli 5.5, Lucioni 5, Rossettini 5.5, Calderoni 6; Petriccione 5.5, Tachtsidis 5.5 (63' Imbula 5.5), Majer 6; Mancosu 5.5 (52' Shakhov 6); Falco 6.5, Babacar 6 (76' La Mantia s.v.).

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez 6; Florenzi 5.5 (78' Spinazzola s.v.), Mancini 6.5, Smalling 5.5, Kolarov 5.5; Diawara 6, Veretout 5.5; Kluivert 6, Lo. Pellegrini 6 (71' Zaniolo 5.5), Mkhitaryan 6 (87' Cristante s.v.); Dzeko 7.

ARBITRO: Rosario Abisso.

AMMONITI: Lo. Pellegrini, Mkhitaryan, Smalling, Cristante (R), Lucioni, Rispoli (L).

ESPULSI: nessuno.