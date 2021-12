Lecce-Reggina dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

LECCE-REGGINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lecce-Reggina

Lecce-Reggina Data: 4 dicembre 2021

4 dicembre 2021 Orario: 16.15

DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (251 satellite), Helbiz Live

, Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (251 satellite), Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live

Il Lecce di Marco Baroni sfida la Reggina di Alfredo Aglietti nella 16ª giornata del campionato di Serie B. I salentini sono terzi in classifica con 28 punti, frutto di 7 vittorie, 7 pareggi e una sconfitta, e distano due punti dalla vetta, occupata dal Brescia, mentre i calabresi si trovano all'11° posto a quota 22, con un cammino di 6 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte.

Il bilancio degli 8 precedenti fra le due formazioni nel torneo cadetto è nettamente favorevole ai pugliesi, che hanno ottenuto 6 vittorie, a fronte di un successo degli amaranto e un pareggio.

I giallorossi hanno collezionato 2 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 4 giornate, mentre la Reggina attraversa un momento difficile della propria stagione e ha rimediato un successo e 3 sconfitte consecutive.

L'esterno offensivo Gabriel Strefezza è l'attuale capocannoniere della Serie B con 9 reti segnate, il bulgaro Andrey Galabinov è invece il miglior marcatore dei granata con 6 goal realizzati. In questa pagina tutte le informazioni su Lecce-Reggina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LECCE-REGGINA

Lecce-Reggina si giocherà il pomeriggio di sabato 4 dicembre 2021 allo Stadio Ettore Giardiniero-Via del Mare di Lecce. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 9ª in Serie B fra le due formazioni, è in programma alle ore 16.15.

DOVE VEDERE LECCE-REGGINA IN TV

Tifosi e appassionati avranno a disposizione varie opzioni per seguire in tv la sfida Lecce-Reggina. La partita su DAZN sarà visibile in diretta streaming anche sulle smart tv compatibili di ultima generazione, oltre che su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), oppure ancora ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La telecronaca sarà curata da Marco Calabresi.

Su Sky, invece, Lecce-Reggina sarà trasmessa sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Infine la gara sarà trasmessa in diretta streaming anche su Helbiz Live, la piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.

LECCE-REGGINA IN DIRETTA STREAMING

Attraverso DAZN, Sky Go ed Helbiz Live la gara di Serie B, Lecce-Reggina, sarà visibile in diretta streaming anche su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando le rispettive applicazioni, e sul proprio pc o notebook, semplicemente, in questo caso, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma di riferimento.

Per i clienti DAZN ci sarà anche la possibilità, dopo il fischio finale, di vedere gli highlights e l'evento integrale in modalità on demand.

Un'ulteriore possibilità è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle partite di Serie B agli utenti che acquistano il Pass Sport.

IN DIRETTA SU GOAL

Con GOAL potrete seguire la sfida Lecce-Reggina anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale troverete gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, con i goal, gli eventi e i momenti salienti.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE-REGGINA

Baroni rilancerà il bomber Coda al posto di Olivieri al centro del tridente offensivo con Strefezza e Di Mariano (favorito su Pablo Rodríguez). A centrocampo si rivedrà rispetto al turno infrasettimanale anche Björkengren, che agirà da mezzala destra ai lati della mezzala destra Majer e del playmaker Hjulmand, prendendo il posto di Gargiulo. In difesa la coppia centrale sarà formata da Lucioni e Dermaku, con Gendrey e Gallo terzini. Fra i pali ci sarà il brasiliano Gabriel.

Aglietti potrebbe optare sul piano tattico su un 4-3-3 speculare rispetto al modulo dei salentini. Davanti al portiere Turati, in difesa Lakicevic e Di Chiara agiranno da esterni bassi, con Cionek e Regini a comporre la coppia centrale. In mediana Crisetig sarà il regista, con Hetemaj e Cortinovis che potrebbero ricoprire il ruolo di mezzali. Davanti sono tanti i ballottaggi: il tecnico toscano potrebbe affidarsi a Rivas e Laribi nel ruolo di esterni alti, con Galabinov o Montalto centravanti. Pronto a subentrare dalla panchina 'El Tanque' Denis.

LECCE (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Lucioni, Dermaku, Gallo; Majer, Hjulmand, Björkengren; Strefezza, Coda, Di Mariano.

REGGINA (4-3-3): Turati; Lakicevic, Cionek, Regini, Di Chiara; Hetemaj, Crisetig, Cortinovis; Rivas, Galabinov, Laribi.