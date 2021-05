Lecce-Reggina dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Lecce e Reggina si sfidano nel 37° turno di Serie B: tutto sulle formazioni e su come seguire l'incontro in tv e streaming.

LECCE-REGGINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il Lecce ospita la Reggina nel penultimo turno della regular season del campionato di Serie B.

Salentini reduci dal passo falso sul campo del Monza: decisiva una splendida punizione di Barberis che è valsa la seconda sconfitta consecutiva dopo quella col Cittadella, facendo scivolare la squadra di Corini al quarto posto.

Un pari invece per i calabresi nell'ultimo turno, utile per sognare ancora un posto nei playoff: al 'Granillo' un goal di Montalto ha riacciuffato l'Ascoli, passato in vantaggio dopo l'iniziale 1-0 a firma di Cionek.

Quello che andrà in scena sarà il trentunesimo confronto complessivo tra le due squadre. Il bilancio sorride ai salentini in virtù delle diciannove vittorie conseguite a fronte di sei pareggi e cinque affermazioni degli amaranto.

Nell’ultima sfida che ha visto le due squadre protagoniste, ovvero la gara che si è giocata al Granillo lo scorso 16 gennaio nel girone d’andata, ad imporsi è stato il Lecce per 1-0 grazie alla rete realizzata da Stepinski.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente su Lecce-Reggina: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO LECCE-REGGINA

La gara valida per il 37° turno del campionato di Serie B che vedrà opposte Lecce e Reggina, si giocherà venerdì 7 maggio 2021 allo stadio Via del Mare, ovvero l’impianto che ospita le partite della squadra pugliese. Come di consueto, la partita si disputerà a porte chiuse in ottemperanza alle norme imposte per il contenimento della pandemia. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 14,00.

Lecce-Reggina verrà trasmessa in diretta e esclusiva da sarà trasmessa in diretta da DAZN. Gli abbonati, potranno quindi seguire la gara sulle smart tv compatibili con la app e su tutti gli altri televisori collegandoli ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, oppure in alternativa ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Un’altra opzione sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

La telecronaca della partita è stata affidata a Ricky Buscaglia, mentre il commento tecnico sarà di Stefan Schwoch.

Essendo trasmessa da DAZN, Lecce-Reggina sarà ovviamente visibile in streaming su dispositivi come pc o notebook (collegandosi al sito ufficiale di DAZN), o ancora tablet e smartphone (attraverso l’app disponibile per i sistemi iOS e Android).

Dopo il triplice fischio finale, saranno come di consueto disponibili gli highlights della partita, oltre che l’evento integrale on demand.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Dermaku, Gallo; Hjulmand, Tachtsidis, Björkengren; Henderson; Stepinski, Coda.

REGGINA (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Cionek, Dalle Mura, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Rivas, Folorunsho, Liotti; Montalto.