Lecce-Reggiana dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Lecce sfida la Reggina nell'8ª giornata del campionato di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

LECCE-REGGIANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -Reggiana

-Reggiana Data: 21 novembre 2020

21 novembre 2020 Orario: 14.00

14.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Il Lecce di Eugenio Corini affronta in casa la Reggiana di Massimiliano Alvini nell'8ª giornata del campionato di Serie B. I salentini sono quinti in classifica con 12 punti, frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta, gli emiliani si trovano in 12ª posizione con 2 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte, e hanno 2 gare da recuperare.

Segui Lecce-Reggiana in diretta streaming su DAZN

Nelle 14 partite giocate in Serie B fra le due squadre, prevalgono i pareggi, ben 7, a fronte di 4 successi granata e 3 affermazioni dei giallorossi.

Altre squadre

I pugliesi vengono da 2 pareggi e 2 vittorie nelle ultime 4 partite disputate nel torneo, gli emiliani invece hanno rimediato 2 vittorie e 2 sconfitte nei precedenti 4 impegni in campionato.

Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo

Il bomber Massimo Coda è il capocannoniere del Lecce con 4 reti realizzate, identico bottino per Simone Mazzocchi, il giocatore più prolifico della Reggiana. In questa pagina tutte le informazioni su Lecce-Reggiana: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LECCE-REGGIANA

Lecce-Reggiana si disputerà il pomeriggio di sabato 21 novembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Ettore Giardiniero-Via del Mare di Lecce. La partita, che sarà la 15ª in Serie B fra le due formazioni, avrà inizio alle ore 14.00.

Il confronto Lecce-Reggiana sarà trasmesso in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a dispositivi quali Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti in possesso di un abbonamento Sky potranno seguire la partita in tv anche mediante la app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca della partita sarà curata da Marco Calabresi.

Oltre che in tv, la sfida Lecce-Reggiana sarà visibile per gli abbonati DAZN anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, quindi avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine del match gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Attraverso Goal potrete seguire Lecce-Reggiana anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, troverete gli aggiornamenti live minuto per minuto sulla gara, dal calcio d'inizio fino al fischio finale.

Corini punterà sul consueto 4-3-1-2. Coppia d'attacco composta dal bomber Coda e da Stepinski, con Marco Mancosu a sostegno sulla trequarti. Dalla panchina Dubickas e Falco. A centrocampo il greco Tachtsidis sarà il playmaker, con Paganini ed Henderson nel ruolo di mezzali. In porta giocherà il brasiliano Gabriel, in difesa Adjapong e Zuta (favorito su Calderoni) si candidano a partire dal 1' come terzini, mentre Lucioni e Meccariello formeranno la coppia centrale.

L'articolo prosegue qui sotto

Alvini risponderà con un 3-4-1-2. Davanti al portiere Cerofolini, la linea a tre difensiva vedrà Espeche e Martinelli ai lati di Rozzio. In mediana Libutti e Lunetta spingeranno sulle due fasce, mentre Muratore e Fausto Rossi saranno gli interni. In attacco, infine, Radrezza sarà il trequartista dietro le due punte Kargbo e Simone Mazzocchi. Dalla panchina partiranno Marchi e Zamparo.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Adjapong, Lucioni, Meccariello, Zuta; Paganini, Tachtsidis, Henderson; Mar. Mancosu; Coda, Stepinski.

REGGIANA (3-4-1-2): Cerofolini; Espeche, Rozzio, Martinelli; Libutti, Muratore, F. Rossi, Lunetta; Radrezza; Kargbo, S. Mazzocchi.