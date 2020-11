Lecce-Reggiana col pallottoliere: clamoroso 7-1 per i salentini

Risultato eclatante in Serie B, dove il Lecce demolisce la Reggiana sotto il peso di 7 reti. Tripletta per Coda, addirittura 4 assist per Mancosu.

10 goal presi in 3 giorni. Se non è un record, poco ci manca. Di questi, 3 sono arrivati a tavolino contro la Salernitana. Gli altri 7, però, la Reggiana se li è presi sul campo, subendo un 7-1 sul campo del che ha il sapore dell'umiliazione.

3-0 per i salentini nel primo tempo, poi 7-1 il risultato finale. Grandi protagonisti il centravanti Massimo Coda, ex , autore di una tripletta, e Marco Mancosu, già tra i più positivi nella scorsa stagione in A, che ha sfornato la bellezza di 4 assist per i compagni. Ma al Via del Mare hanno trovato gloria anche Tachtsidis, Falco e Majer, tutti a segno. Gli ultimi due da subentrati.

Un risultato che ha poco a che vedere con la situazione Covid-19 che nelle scorse settimane ha travolto la Reggiana. A Lecce si è presentata praticamente l'intera rosa, a eccezione dell'Under 21 Cerofolini, di Voltan e di Germoni, tutti infortunati.

"Vogliamo fare la nostra partita, sfruttando i nostri punti di forza e le nostre idee anche se sappiamo di affrontare una squadra che ha grandi obiettivi", diceva alla vigilia l'allenatore degli emiliani Massimiliano Alvini. Ma in campo non ha funzionato nulla. La rete della bandiera l'ha messa a segno il difensore Rozzio al 13' della ripresa, sul punteggio di 4-0 per il Lecce. Poi, però, la pioggia di reti salentine è ricominciata.

La goleada consente al Lecce di salire al secondo posto della classifica a 15 punti, assieme alla e a -2 dall' capolista, che ha pareggiato sul campo del . Ambizioni di pronto ritorno in A, insomma, confermate dai fatti. La Reggiana rimane invece a quota 7. Ma il ko di oggi, sommato a quello contro la , fa malissimo.