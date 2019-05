Lecce promosso in Serie A: 2-1 allo Spezia e Palermo ai playoff

Il Lecce batte 2-1 lo Spezia ed è promosso in Serie A dopo sette anni: il Palermo pareggia contro il Cittadella e va ai playoff.

Festa grande a , dove i 30 mila del Via del Mare possono esultare dopo 7 anni di attesa: la squadra di Fabio Liverani batte lo 2-1 nell'ultima giornata di Serie B grazie alle reti di Petriccione e La Mantia ed è promossa in . Solo playoff per il di Delio Rossi.

Palermo che si fa rimontare due goal dal dopo essere andato in vantaggio con Nestorovski e Trajkovski, ma chiude al terzo posto che vale comunque l'accesso ai playoff dalla porta principale.

Ai giallorossi d'altronde bastava battere lo Spezia in casa per conquistare la promozione diretta. I salentini hanno chiuso il discorso nel primo tempo in una cornice di pubblico già da Serie A e nella ripresa hanno più volte sfiorato il terzo goal prima di subire il 2-1 e rischiare il clamoroso pareggio nel finale.

🛫 Il @Lecce_official torna in #SerieA . Complimenti alla formazione di #Liverani che con la vittoria odierna torna nella massima categoria. 👏 pic.twitter.com/nq8r62icxN — Lega B (@Lega_B) May 11, 2019

Il Palermo invece doveva vincere contro il Cittadella e sperare che il Lecce non facesse altrettanto contro lo Spezia. I rosanero quindi, in attesa della decisione sul procedimento in corso per cui rischiano addirittura la retrocessione in Serie C, si giocheranno la promozione ai playoff.

Per il Lecce, che raggiunge il già in Serie A da qualche settimana, si tratta della seconda promozione consecutiva dopo quella ottenuta nella scorsa stagione in Serie B, quando i salentini avevano vinto il girone C della Serie C. A trascinare la squadra di Liverani è stata la coppia La Mantia-Mancosu, capaci di realizzare trenta goal in due.