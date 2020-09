Lecce-Pordenone dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Lecce debutta alla prima di Serie B contro il Pordenone: le info sulle formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

LECCE-PORDENONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -Pordenone

-Pordenone Data: 26 settembre 2020

26 settembre 2020 Orario: 14.00

14.00 Canale tv : DAZN

Streaming: DAZN

Il Lecce, appena retrocesso, si presenta ai nastri di partenza della Serie B come una delle favorite ed aprirà il campionato ospitando il Pordenone.

Molto è cambiato rispetto alla scorsa stagione a Lecce, a partire dalla panchina dove al posto di Fabio Liverani ora siede Eugenio Corini.

Il Pordenone di Tesser invece è reduce da un ottimo campionato di Serie B, chiuso al quarto posto prima di essere eliminati nella semifinale playoff dal .

In questo articolo troverete tutte le informazioni su Lecce-Pordenone: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO LECCE-PORDENONE

La partita tra Lecce e Pordenone si giocherà sabato 26 settembre, con il calcio d'inizio fissato alle ore 14. Lo scenario sarà quello dello stadio Via del Mare di Lecce.

Lecce-Pordenone, match valido per la prima giornata di Serie B, sarà trasmessa in esclusiva, come sempre, da DAZN . Sarà possibile gustarsi la partita su una smart scaricando l'app di DAZN o collegando il proprio televisore ad un supporto Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Applicazione scaricabile anche su una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).

Lecce-Pordenone sarà trasmessa in diretta da DAZN. Basterà collegarsi sul sito direttamente dal proprio pc ed inserire le credenziali dell'abbonamento. In alternativa si potrà ricorrere all'app scaricabile su dispositivi portatili come tablet e smartphone.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal vi racconterà la diretta testuale di Lecce-Pordenone minuto per minuto: dalla marcia d'avvicinamento al calcio d'inizio con gli aggiornamenti sulle formazioni fino alla vera e propria diretta testuale con cui non vi perderete nemmeno un dettaglio del match di Serie B.

LECCE (4-3-3): Gabriel; Benzar, Meccariello, Lucioni, Calderoni; Henderson, Petriccione, Majer; Falco, Coda, Mancosu. All. Corini.

PORDENONE (4-3-1-2): Bindi; Semenzato, Camporese, Barison, Falasco; Gavazzi, Pasa, Misuraca; Tremolada; Diaw, Butic. All: Tesser