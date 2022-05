Lecce-Pordenone dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

LECCE-PORDENONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Lecce-Pordenone

• Data: venerdì 6 maggio 2022

• Orario: 20:30

• Canale TV: DAZN, Sky Sport (252 del satellite), Helbiz Live

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live

Ultimo atto della regular season di Serie B: il Lecce capolista ospita il Pordenone per centrare la vittoria del campionato e la conseguente promozione in Serie A.

I salentini sono reduci dalla sconfitta sorprendente del Menti contro il Vicenza, maturata nel lungo recupero concesso per i noti fatti accaduti tra il campo e le tribune: la formazione di Baroni dovrà vincere per non temere un ribaltone che avrebbe del clamoroso.

I ramarri, invece, ultimi e retrocessi in Serie C hanno pareggiato la gara dell'ultimo turno contro il Crotone: a segno Candellone, Butic e Zammarini.

Tutto sulla gara tra Lecce e Pordenone, in questo articolo: dalle formazioni a dove vederla in TV e streaming.

ORARIO LECCE-PORDENONE

Lecce-Pordenone, match in programma venerdì 6 maggio 2022, verrà giocata allo stadio "Via del Mare" di Lecce: il calcio d'inizio verrà battuto alle ore 20:30.

DOVE VEDERE LECCE-PORDENONE IN TV

La partita tra Lecce e Pordenone verrà trasmessa in diretta TV sui canali Sky, e nello specifico su Sky Sport al canale 252 del satellite.

Sarà possibile seguire la gara anche su DAZN tramite l'app scaricabile sulle moderne Smart TV, su console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, al TIMVISION BOX, o su un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Discorso simile per Helbiz, che consentirà la visione della sfida sulla propria app scaricabile, sempre, sulle moderne Smart TV.

LECCE-PORDENONE IN DIRETTA STREAMING

Lecce-Pordenone sarà visibile in diretta streaming sull'app Sky Go: basterà scaricarla su un dispositivo mobile o fisso e selezionare l'evento, se in possesso dell'abbonamento.

Anche DAZN trasmetterà la gara in diretta streaming: in questo caso occorrerà scaricare l'app su dispositivi mobili o collegarsi al sito della piattaforma.

Le alternative sono rappresentate da Helbiz Live (su sito o sull'app) o da NOW, servizio di streaming e on demand di Sky, fruibile se in possesso del pass sport.

IN DIRETTA SU GOAL

Grazie a GOAL potrete seguire tutti gli aggiornamenti su Lecce-Pordenone in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete a disposizione tutte le informazioni sugli avvenimenti live della gara, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE-PORDENONE

Baroni con Calabresi al posto di Gendrei e Blin out: potrebbe andare Helgason a centrocampo. In attacco Strefezza, Coda e Di Mariano.

Tedino con il solito 4-3-3 e con Zammarini, Bassoli, Dalle Mura e Perri in difesa, ma non è da escludere l'impiego di Stefani centrale, alla sua ultima in carriera prima del ritiro. In attacco Mensag, Butic e Cambiaghi.

LECCE (4-3-3): Gabriel; Calabresi; Lucioni, Dermaku, Gallo; Helgason, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Di Mariano. All. Baroni

PORDENONE (4-3-3): Perisan; Zammarini, Bassoli, Stefani, Perri; Gavazzi, Torrasi, Lovisa; Mensah, Butic, Cambiaghi. All. Tedino