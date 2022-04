Lecce-Pisa dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

LECCE-PISA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lecce-Pisa

Lecce-Pisa Data: 25 aprile 2022

25 aprile 2022 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN , Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (252) ed Helbiz Live

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW ed Helbiz Live

Scontro al vertice nel 36° turno di Serie B: il Lecce secondo (a quota 65 punti) ospita il Pisa quinto, distante soltanto due lunghezze e in piena corsa per la promozione diretta.

A pochi minuti dal termine della regular season, entrambe le squadre si giocano tantissimo: con un successo i giallorossi metterebbero una seria ipoteca sul ritorno in Serie A, al contrario i nerazzurri alimenterebbero il sogno dell'approdo in una categoria che manca da 31 anni.

I pugliesi arrivano a questo appuntamento dopo aver subìto una bruciante sconfitta, l'1-0 inferto al 'Granillo' dalla Reggina e firmato Folorunsho con una rete nel recupero del primo tempo; i toscani hanno regolato il Como con il risultato di 3-1, frutto delle reti di Puscas (doppietta), Torregrossa e Gliozzi.

Successo di misura per il Pisa nel match d'andata disputato l'11 dicembre: all'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani fu decisiva la rete di Sibilli a ridosso dell'ora di gioco.

In questa pagina troverete tutto ciò che serve sapere su Lecce-Pisa: dalle info relative alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere alla sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO LECCE-PISA

Lecce-Pisa si gioca lunedì 25 aprile 2022 allo stadio 'Via del Mare' ubicato a Lecce. Calcio d'inizio alle ore 15, in contemporanea con altre quattro partite. L'arbitro sarà il signor Luca Pairetto della sezione di Nichelino.

DOVE VEDERE LECCE-PISA IN TV

Su DAZN sarà possibile assistere alla partita grazie all'apposita applicazione fruibile su smart tv, oltre che sulle console di gioco Xbox e PlayStation e su dispositivi come Google Chromecast, TIMVISION Box e Amazon Fire TV Stick.

L'evento sarà trasmesso anche da Sky sui seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252).

Lecce-Pisa visibile anche su Helbiz Live, servizio raggiungibile tramite l'app dedicata scaricabile su smart tv.

LECCE-PISA IN DIRETTA STREAMING

Tramite l'app di DAZN si potrà assistere alla partita su dispositivi portatili come smartphone e tablet, oppure da pc basterà collegarsi al sito ufficiale.

Gli abbonati Sky potranno fruire del servizio Sky Go, o scegliere la piattaforma on demand NOW.

Helbiz Live, invece, vi darà la possibilità di guardare Lecce-Pisa con l'app su device portatili o anche sulla pagina Facebook dell'azienda, dove il singolo evento è acquistabile al costo di €3,49.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE-PISA

LECCE (4-2-3-1): Gabriel; Calabresi, Lucioni, Tuia, Barreca; Björkengren, Hjulmand; Strefezza, Helgason, Di Mariano; Coda. All. Baroni

PISA (4-3-1-2): Livieri; Birindelli, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Marin, Nagy, Mastinu; Benali; Torregrossa, Puscas. All. D'Angelo