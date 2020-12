Lecce-Pisa dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Lecce sfida il Pisa nella 13ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

LECCE-PISA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -Pisa

-Pisa Data: 19 dicembre 2020

19 dicembre 2020 Orario: 14.00

14.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Il Lecce di Eugenio Corini sfida in casa il Pisa di Luca D'Angelo nella 13ª giornata del campionato di Serie B. I salentini sono quinti in classifica con 21 punti, frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e una sconfitta, i toscani si trovano in 13ª posizione a quota 14, con un cammino di 3 successi, 5 pareggi e 4 k.o.

Sono 20 i precedenti fra le due formazioni nel campionato di Serie B, e i nerazzurri conducono con 8 successi, 7 affermazioni dei giallorossi e 5 pareggi.

I pugliesi vengono da una vittoria e 3 pareggi consecutivi nelle ultime 3 giornate, i toscani hanno riportato una sconfitta, 2 vittorie e un pareggio nelle precedenti 4 partite giocate.

Massimo Coda con 8 goal segnati è il bomber del Lecce, Michele Marconi e Luca Vido sono invece i migliori marcatori del Pisa con 4 reti realizzate ciascuno. In questa pagina tutte le informazioni su Lecce-Pisa: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LECCE-PISA

Lecce-Pisa si disputerà il pomeriggio di sabato 19 dicembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Ettore Giardiniero-Via del Mare di Lecce. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 21ª in Serie B fra le due formazioni, è previsto per le ore 14.00.

Sarà DAZN, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie B, a trasmettere Lecce-Pisa in diretta . La gara sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 o Xbox, oppure a dispositivi Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento con Sky possono vedere la gara in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca sarà curata da Raffaele Pappadà.

La gara Lecce-Pisa, grazie a DAZN, potrà essere vista in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi Android e iOS e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio pc o notebook, anche direttamente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine della gara, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Con Goal avrete la possibilità di seguire Lecce-Pisa anche in diretta testuale. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

Corini schiererà i salentini con il classico 4-3-1-2. In attacco Stepinski potrebbe tornare a far coppia con Coda dopo il turno in panchina con la . Alle loro spalle agirà il capitano Marco Mancosu. A centrocampo, nelle rotazioni per i diversi impegno ravvicinati, spazio dal 1' a Paganini e Majer come mezzali ai lati del playmaker Tachtsidis. In difesa, davanti al portiere Gabriel, Adjapong e Zuta dovrebbero agire da terzini, con Birindelli e Zuta terzini.

Modulo speculare per D'Angelo, che si affiderà a Vido alle spalle delle due punte: per l'occasione potrebbero essere Marconi e Masucci. A centrocampo Gucher sarà il regista e ai suoi lati agiranno Siega e Mazzitelli. In difesa coppia centrale formata da Caracciolo e Simone Benedetti, mentre Birindelli e Lisi si candidano a partire titolari come terzini e Perilli difenderà la porta nerazzurra.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Adjapong, Meccariello, Lucioni, Zuta; Paganini, Tachtsidis, Majer; Mar. Mancosu; Coda, Stepinski.

PISA (4-3-1-2): Perilli; Birindelli, Caracciolo, S. Benedetti, Lisi; Siega, Gucher, Mazzitelli; Vido; Marconi, Masucci.