Lecce-Pescara dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Lecce e Pescara a confronto per il sesto turno di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

LECCE-PESCARA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 2 novembre 2020

2 novembre 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Non è comiciata col botto la stagione di Lecce e Pescara nella nuova Serie B. Se i pugliesi hanno fatto leggermente meglio, il team abruzzese si trova ultimo in classifica e già in grossa difficoltà dopo i primi cinque turni del campionato cadetto.

Appena un punto fin qui per il Pescara, peggior difesa del campionato e secondo peggior attacco con due reti messe a segno. Il Lecce invece ha ottenuto cinque punti, ma dopo essere retrocesso dalla B i tifosi si aspettavano una partenza folgorante per provare subito a tornare nella massima serie.

Lecce e Pescara non si affrontano in gara ufficiale in Serie B dal 2018/2019: allora gli abruzzesi riuscirono ad avere la meglio in casa per 4-2, mentre al ritorno fu il team pugliese ad avere la meglio con il risultato di 2-0. Nella passata annata Delfino salvo grazie al playout, con il invece retrocesso in C.

In questa pagina tutte le informazioni su Lecce-Pescara: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LECCE-PESCARA

Il match tra Lecce e Pescara si giocherà lunedì 2 novembre 2020 alle ore 21: appuntamento allo Stadio Via del Mare di Lecce. Non ci saranno i tifosi, porte chiuse a causa della pandemia di coronavirus.

Lecce-Pescara sarà visibile in diretta su DAZN, che detiene i diritti dell'intero torneo di Serie B. La partita potrà essere vista anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console da gioco PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure anche un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

I clienti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre vedere la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Per gli abbonati DAZN, la gara Lecce-Pescara potrà naturalmente essere seguita in diretta streaming anche su pc e notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi Android e iOS e in seguito avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Quando arriverà il fischio finale, gli utenti avranno a loro disposizione in modalità on demand gli highlights del match e l'evento integrale.

Quando arriverà il fischio finale, gli utenti avranno a loro disposizione in modalità on demand gli highlights del match e l'evento integrale.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Adjapong, Lucioni, Meccariello, Zuta; Handerson, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Coda, Stepinski.

PESCARA (3-4-2-1): Fiorillo; Guth, Scognamiglio, Jaroszynski; Bellanova, Omeonga, Valdifiori, Nzita; Galano, Maistro; Ceter.