Lecce-Perugia dove vederla: DAZN, Sky o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il 9° turno di Serie B prosegue con il match tra Lecce e Perugia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.

LECCE-PERUGIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Sfida interessante tra due squadre in forma in questo inizio di stagione. Lecce-Perugia si gioca al Via del Mare e chi vince avrà sicuramente uno slancio per le prossime gare. Il Lecce viene da 4 vittorie e 1 pareggio nelle ultime cinque uscite. 2 vittorie e 3 pareggi, invece, per il Perugia.

Solo cinque le reti subite dagli umbri di Alvini, mentre tredici sono le realizzazioni messe a segno da quella di Baroni.

Davvero una gara tirata si preannuncia: il Lecce in casa ha conquistato 7 punti nelle ultime 3 uscite, mentre il Perugia lontano dal Curi è imbattuto con 8 punti: 2 vittorie e 2 pareggi.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Lecce-Perugia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO LECCE-PERUGIA

Lecce-Perugia si giocherà sabato 23 ottobre 2021 nel palcoscenico dello stadio 'Via del Mare" di Lecce. Il fischio d'inizio della gara, valida per il 9° turno di Serie B, è in programma alle ore 14.00

Lecce-Perugia si potrà vedere in diversi modi. Su DAZN la partita sarà visibile in diretta streaming anche sulle smart tv compatibili di ultima generazione, oltre che su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, oppure ancora ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Su Sky, invece, Lecce-Perugia sarà trasmessa sui canali Sky Sport (numero 252 del satellite)

Infine la gara sarà trasmessa in diretta streaming anche su Helbiz Live, la piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.

Mediante DAZN, Sky Go ed Helbiz Live il match tra Lecce e Perugia sarà visibile sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app di riferimento, sia su pc e notebook, collegandosi con i siti ufficiali delle varie piattaforme. Un'ulteriore alternativa è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione delle gare del campionato di Serie B agli utenti che acquistano il pass Sport.

Probabile 4-3-3 per il Lecce con Gabriel in porta, linea difensiva a quattro con Gendrey, Tuia, Lucioni e Barreca. Helgason, Hjulmand e Gargiulo in mediana. Strefezza, Coda e Di Mariano in avanti.

3-4-1-2 per il Perugia con Chichizola tra i pali, Sgarbi, Angella e Dell'Orco in difesa, Falzerano, Segre, Ghion e Lisi in mediana. Kouan ad agire alle spalle di De Luca e Matos.

LECCE (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Tuia, Lucioni, Barreca; Helgason, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Di Mariano.

PERUGIA (3-4-1-2): Chichizola; Sgarbi, Angella, Dell'Orco; Falzerano, Segre, Ghion, Lisi; Kouan; De Luca, Matos.