Lecce-Parma dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

LECCE-PARMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il Lecce di Marco Baroni sfida il Parma di Enzo Maresca nel big match domenicale della 12ª giornata del campionato di Serie B. I salentini sono terzi in classifica con 20 punti, frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta, e distano 2 lunghezze dal Pisa capolista, gli emiliani si trovano al 10° posto a quota 16, con un cammino di 4 vittorie, 4 pareggi e 3 k.o.

Nei 16 precedenti in Serie B fra le due squadre il bilancio è in perfetto equilibrio, con 7 successi per parte e 2 pareggi. I pugliesi e i ducali non si affrontano nel torneo cadetto dal lontano giugno 1988 (vittoria casalinga per 3-2 dei pugliesi).

I giallorossi sono una delle tre squadre ancora imbattute in casa in Serie B (3 vittorie e 2 pareggi), mentre i gialloblù sono con la SPAL una delle due squadre ad aver schierato più giocatori nati negli anni Duemila. Il Lecce è reduce da 3 pareggi e una vittoria nelle ultime 4 giornate, il Parma invece ha collezionato un pareggio, una sconfitta e 2 vittorie consecutive nelle precedenti 4 gare.

Il bomber dei salentini, Massimo Coda (5 goal all'attivo), è il miglior cannoniere della Serie B nell'anno solare 2021 (17 reti, almeno 3 in più di qualunque altro giocatore) ed è un ex della gara, avendo debuttato in Serie A con la maglia del Parma nell'agosto 2014. Fra i marcatori dei ducali guida invece 'El Mudo' Franco Vazquez, già autore di 4 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Lecce-Parma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LECCE-PARMA

Lecce-Parma si disputerà il pomeriggio di domenica 7 novembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Ettore Giardiniero-Via del Mare di Lecce. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Davide Ghersini di Genova, e sarà la 17ª in Serie B fra le due formazioni, è previsto per le ore 14.00.

Sono tante le opzioni a disposizione di appassionati e tifosi per vedere in tv Lecce-Parma. La partita su DAZN sarà visibile in diretta streaming anche sulle smart tv compatibili di ultima generazione, oltre che su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), oppure ancora ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La telecronaca sarà curata da Tommaso Turci.

Su Sky, invece, Lecce-Parma sarà trasmessa sui canali Sky Sport (numero 252 e 253 del satellite). Infine la gara sarà trasmessa in diretta streaming anche su Helbiz Live, la piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.

Mediante DAZN, Sky Go edla sfidasarà visibile in diretta streaming anche sia sudispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app di riferimento, sia su pc e notebook, collegandosi con i siti ufficiali delle varie piattaforme.

Un'ulteriore alternativa è costituita da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare del campionato di Serie B agli utenti che acquistano il Pass Sport.

I lettori di potranno seguire la sfida anche Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale della gara, e sarete informati minuto per minuto sui goal, gli eventi e le azioni più importanti.

Baroni punterà sul piano tattico sul 4-3-3. Davanti Coda agirà da centravanti nel tridente con Strefezza e Di Mariano. A centrocampo Blin potrebbe essere preferito in cabina di regia a Hjulmand, con Björkengren e Majer come mezzali ai suoi lati. Fra i pali ci sarà Bleve, mentre la difesa sarà composta dai due centrali Lucioni e Meccariello e dai terzini Calabresi e Gallo.

Maresca risponderà con un 3-5-2. In attacco Tutino si candida a scalzare il polacco Benedyczak dall'undici titolare e a far coppia con Inglese. Sulle due fasce agiranno Delprato a destra e il rumeno Mihaila a sinistra, mentre Sohm o Schiattarella rileveranno lo squalificato Brunetta come playmaker. Juric e Franco Vazquez agiranno da mezzali. In difesa, davanti a capitan Buffon, la linea a tre sarà composta da Osorio, Danilo e Cobbaut.

LECCE (4-3-3): Bleve; Calabresi, Lucioni, Meccariello, Gallo; Björkengren, Blin, Majer; Strefezza, Coda, Di Mariano.

PARMA (3-5-2): Buffon; Osorio, Danilo, Cobbaut; Delprato, Juric, Sohm, F. Vazquez, Mihaila; Tutino, Inglese.