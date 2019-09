Lecce-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Lecce ospita il Napoli nella 4ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Fabio Liverani, neopromosso in , ospita il di Carlo Ancelotti nella 4ª giornata di campionato. I salentini hanno conquistato 3 punti nelle prime 3 gare, conquistando la vittoria in trasferta nell'ultimo turno contro il dopo aver perso con e , mentre i partenopei, reduci dall'exploit in con il , hanno 6 punti in classifica con un cammino di 2 vittorie su e e una sconfitta nel big match con la .

Segui Lecce-Napoli in diretta streaming su DAZN

Nei 10 precedenti fra le due squadre giocati in casa dei salentini, prevalgono i pareggi, ben 5, contro i 3 successi giallorossi e le appena 2 vittorie dei campani. I difensori di Ancelotti dovranno marcare con un occhio di riguardo il brasiliano Diego Farias, a segno nell'ultimo turno con il Torino, che ha nel Napoli la sua vittima preferita in Serie A: contro i partenopei ha realizzato infatti ben 4 goal, fra cui la prima doppietta nel massimo campionato nel novembre 2014.

Il Napoli, dal canto suo, ha segnato sempre almeno 2 reti nelle ultime 10 trasferte in Serie A. Fra i partenopei il belga Dries Mertens è il miglior marcatore con 3 goal realizzati: l'attaccante, arrivato a 112 reti complessive con la maglia azzurra, è a solo 3 lunghezze da Diego Armando Maradona nella classifica dei migliori cannonieri di sempre dei partenopei in tutte le competizioni. In questa pagina tutte le informazioni su Lecce-Napoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

LECCE-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lecce-Napoli

Lecce-Napoli Data: 22 settembre 2019

22 settembre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO LECCE-NAPOLI

La partita Lecce-Napoli si disputerà il pomeriggio di domenica 22 settembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Via del Mare di Lecce. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 15.00. La gara, che sarà diretta dal signor Marco Piccinini della sezione di Forlì, sarà la 21ª in Serie A fra le due formazioni.

Lecce-Napoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN. Gli utenti della piattaforma potranno seguire la partita anche in tv qualora siano in possesso di un moderno modello smart, oppure collegando al proprio televisore una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, o ancora utilizzando dispositivi Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Lecce-Napoli sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. I clienti DAZN abbonati a Sky potranno comunque seguire la gara in tv come sempre attraverso la app e il decoder Sky Q. La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi, con il commento tecnico di Roberto Cravero.

I clienti DAZN avranno anche la possibilità di seguire Lecce-Napoli in diretta streaming sul proprio pc o, in alternativa, su tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale del servizio, mentre nel secondo bisognerà scaricare la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviarla e selezionarla dal palinsesto.

Nel Lecce in attacco Mancosu dovrebbe agire sulla trequarti dietro le due punte Falco e Babacar, favorito su Lapadula. A centrocampo Majer potrebbe nuovamente essere preferito a Petriccione come mezzala, con il greco Tachtsidis in cabina di regia e Tabanelli a completare il reparto. In difesa, davanti al portiere Gabriel, ancora ai box Dell'Orco, sarà nuovamente Calderoni a giocare da terzino sinistro, mentre a destra ci sarà Rispoli e al centro giostreranno Lucioni e Rossettini.

Ancelotti potrebbe far ampio ricorso al turnover dopo le fatiche di Champions e con ogni probabilità si affiderà in attacco al tandem composto da Milik e Lozano, ma anche Llorente e Mertens hanno chance. A centrocampo, nel 4-4-2, Zielinski ed Elmas dovrebbero far rifiatare Allan (peraltro rimasto a casa perchè influenzato) e Fabian Ruiz, mentre sulle fasce saranno confermati Callejón a destra e Insigne a sinistra. Rivoluzione anche in difesa, dove dovrebbero cambiare 3 interpreti su 4. Al centro, accanto a Koulibaly, spazio a Maksimovic, con Manolas lasciato a riposo a causa di un leggero fastidio al polpaccio. Come terzini sono in pole position Malcuit a destra e Ghoulam a sinistra, che potrebbero rilevare rispettivamente Di Lorenzo e Mario Rui. In porta, infine, dovrebbe esserci spazio per il dodicesimo Ospina.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Falco, Babacar.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Elmas, Zielinski, Insigne; Milik, Lozano.