C’è Lecce-Napoli, Ancelotti cambia: Insigne a sinistra, c’è Milik in attacco

Lecce e Napoli si affrontano al Via del Mare nel quarto turno di campionato. Turnover per Ancelotti, tra i pali si rivede Ospina.

Centrare la terza vittoria in campionato per provare a restare nella scia della e della capolista . Il , dopo la splendida affermazione ottenuta in contro il , riparte in campionato da e da un avversario galvanizzato dal primo successo stagionale ottenuto sul difficile campo del .

Carlo Ancelotti, come di consueto dopo un match europeo e in vista anche del prossimo impegno di mercoledì contro il , dovrebbe proporre un discreto turnover che andrà a modificare negli uomini quello che è il suo ormai intoccabile 4-4-2.

Tra i pali turno di riposo per Meret che verrà sostituito da quell’Ospina che, all’esordio stagionale, tornerà in campo a cinque mesi dalla sua ultima partita in . Davanti al portiere colombiano dovrebbero essere Malcuit, Maksimovic, Koulibaly (Manolas non convocato per affaticamento) e Ghoulam a chiudere il pacchetto difensivo.

A centrocampo, possibile turno di riposo per Fabian Ruiz il cui posto dovrebbe essere preso da Zielinski, mentre Elmas dovrebbe essere sicuramente in campo, visto che Allan - influenzato - è rimasto a casa. Sugli esterni, Callejon agirà a destra, a sinistra invece è previsto l’impiego di Lorenzo Insigne. Davanti dovrebbe essere Milik la punta di peso di una coppia completata da Lozano.

Fabio Liverani dovrebbe invece affidarsi al consueto 4-3-1-2 nel quale la linea difensiva davanti a Gabriel sarà composta da Rispoli e Calderoni sugli esterni e Lucioni e Rossettini che andranno a formare la coppia centrale.

Chiavi del centrocampo affidate a Tachtsidis con Tabanelli e Majer che si posizioneranno da interni di destra e sinistra, mentre Mancosu sarà il vertice alto del rombo e agirà alle spalle del duo d’attacco che dovrebbe essere composto da Falco e Babacar (quest’ultimo in vantaggio su Lapadula).

Le probabili formazioni di Lecce-Napoli:

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Falco, Babacar. All.: Liverani

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Elmas, Zielinski, Insigne; Milik, Lozano. All.: Ancelotti