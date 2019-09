Lecce-Napoli 1-4: Llorente scatenato, poker azzurro

Il Napoli vince a Lecce: 1-4 con Llorente grande protagonista e autore di una doppietta. Segnano anche Insigne, Fabian e Mancosu.

Seconda vittoria consecutiva in campionato per il : 1-4 a un comunque buon che ha cercato di costruire gioco fino alla fine, a risultato ormai acquisito. I ragazzi di Ancelotti si issano al terzo posto alle spalle di e e scavalcando il , sconfitto dalla .

Koulibaly si conferma un colosso quasi insuperabile: è grazie a lui se la difesa napoletana resiste agli attacchi portati da Falco e Farias, leitmotiv della prima parte di gara che vede i salentini spingere con costanza per vie centrali. Gabriel è però chiamato agli straordinari da Insigne e, soprattutto, Llorente, il cui colpo di testa viene sventato con prontezza di riflessi.

2 - Prima di Fernando #Llorente , l'ultimo giocatore a segnare una doppietta alla sua prima partita da titolare con la maglia del Napoli in è stato Arkadiusz Milik, nell'agosto 2016. Imitazione. #LecceNapoli — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 22, 2019

Il forcing azzurro sfocia con il goal del vantaggio: tiro di Milik con deviazione avversaria che si trasforma in assist per Llorente, letale nel trovare il secondo sigillo consecutivo dopo quello rifilato al in . Il momento è favorevole al Napoli: Tachtsidis colpisce il pallone col braccio largo in area e, dopo aver visto le immagini al VAR, Piccinini concede il rigore: Insigne si fa parare la conclusione ma è salvato dall'arbitro che decreta la ripetizione per la negligenza di Gabriel, che non aveva almeno un piede sulla linea di porta. Il secondo tentativo è quello giusto e si va al riposo sullo 0-2.

Il copione non cambia al rientro dagli spogliatoi: Napoli sempre pericoloso e pungente con il sinistro a giro vincente di Fabian, poi ammonito per un'esultanza provocatoria nei confronti dei tifosi di casa. Nonostante l'ampio passivo, il Lecce tira fuori gli artigli e conquista un calcio di rigore: uscita inutile e dannosa di Ospina che frana su Farias. Sul dischetto si presenta capitan Mancosu che non si lascia emozionare.

Il risultato viene puntellato ancora una volta da Llorente: Gabriel respinge su Insigne, lo spagnolo - tenuto in gioco da Benzar - ribadisce in rete con un tap-in ravvicinato. Nel finale è bravo Ospina a mandare sul palo una girata di Tabanelli.

IL TABELLINO

LECCE-NAPOLI 1-4

Marcatori: 28', 82' Llorente (N), 40' rig. Insigne (N), 52' Fabian (N), 61' rig. Mancosu (L)

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli (70' Benzar), Lucioni, Rossettini, Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis (46' Petriccione), Majer; Mancosu; Falco (65' Lapadula), Farias. All. Liverani

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Elmas (74' Callejon), Fabian, Zielinski, Insigne; Milik (73' Lozano), Llorente (87' Luperto). All. Ancelotti

Arbitro: Marco Piccinini

Ammoniti: Ghoulam (N), Tachtsidis (L), Gabriel (L), Elmas (N), Tabanelli (L), Fabian (N)

Espulsi: nessuno