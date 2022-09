Lecce-Monza dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Scontro importante tra le due neopromosse: tutte le info sulla partita, da dove seguirla in diretta tv e streaming alle formazioni.

LECCE-MONZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Lecce-Monza

Lecce-Monza • Data: 11 settembre 2022

11 settembre 2022 • Orario: 15:00

15:00 • Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

Un solo punto nei primi cinque incontri per il Lecce di Baroni, zero per il Monza di Stroppa. Un avvio senza sorepse per giallorossi e brianzoli, neopromosse dalla Serie B e desiderose di riscattarsi dopo un primo mese di gare ufficiali senza squilli.

Segui Lecce-Inter su DAZN. Attiva ora Il Lecce ha vinto le ultime due sfide di campionato contro il Monza (in Serie B), dopo che non aveva ottenuto successi nelle due precedenti: un pareggio e una sconfitta. Dal suo ritorno in Serie B nel 2020/21, il Monza non ha vinto nessuna delle due trasferte giocate contro il Lecce e nel parziale non ha segnato neanche una rete (0-0 il 4 gennaio 2021, 0-3 l’1 ottobre 2021). Per entrambi gli allenatori sarà un match essenziale: una sconfitta potrebbe portare sulla graticola e a diverse valutazioni da parte della società. Presumibilmente, però, per ogni decisione si potrebbe aspettare anche il turno successivo, l'ultimo prima della sosta. In questa pagina tutte le informazioni su Lecce-Monza: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LECCE-MONZA

Alle 15:00 di domenica 11 settembre 2022 è in programma allo Stadio Ettore Giardiniero-Via del Mare di Lecce la sfida tra i padroni di casa e il Monza, valida per la sesta giornata di Serie A.

DOVE VEDERE LECCE-MONZA IN TV

Lecce-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da DAZN, visibile sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Per gli abbonati di Sky e DAZN, la gara sarà visibile in tv anche tramite l'app DAZN disponibile sul decoder Sky Q, oppure attivando ZONA DAZN e collegandosi al canale numero 216 del satellite.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Lecce-Monza su DAZN è affidata ad Andrea Calogero, con Stefan Schwoch come seconda voce.

LECCE-MONZA IN DIRETTA STREAMING

La gara tra Lecce e Monza è disponibile anche in diretta streaming grazie a DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. Gli utenti DAZN, dopo il fischio finale, avranno inoltre la possibilità di vedere gli highlights e l'evento integrale in modalità on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

I lettori di GOAL potranno seguire la sfida Lecce-Monza anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti minuto per minuto sulla gara, con il racconto dei goal, delle azioni più importanti e degli eventi.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE-MONZA

Baroni non può contare su Dermaku, Persson e Strefezza e ha il dubbio Banda: per il resto rosa al completo. Di Francesco ed Oudin esterni d'attacco con Ceesay prima punta, mentre Gonzalez, Hjulmand ed Askildesen comporranno il trio di centrocampo. Davanti a Falcone spazio per Tuia (più di Pongracic) e Baschirotto, sulle fasce Pezzella e Gendrey. Verso la panchina Gallo e Colombo.

Stroppa ripropone Petagna insieme a Caprari, con Sensi e Rovella interni insieme a Pessina. Sulle fasce Carlos Augusto e Birindelli, tra i pali ancora una volta Di Gregorio: trio di centrali Marlon, Izzo Pablo Marì, con Caldirola verso la panchina. D'Alessandro out, Mota e Colpani scalpitano.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Baschirotto, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Oudin, Ceesay, Di Francesco.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Izzo, Pablo Marì; Birindelli, Sensi, Rovella, Pessina, Carlos Augusto; Petagna, Caprari.