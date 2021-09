Il Lecce sfida il Monza nel big match della 7ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

LECCE-MONZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il Lecce di Marco Baroni sfida il Monza di Giovanni Stroppa nell'anticipo serale della 7ª giornata di Serie B. I salentini sono sesti in classifica con 11 punti, frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, i brianzoli invece si trovano in 11ª posizione a quota 9, con un cammino di 2 successi, 3 pareggi e una sconfitta.

Fra le due formazioni sono 22 i precedenti nel campionato di Serie B: prevalgono i pareggi, ben 12, a fronte di 6 successi del Monza e soltanto 4 vittorie giallorosse. In particolare il Lecce non batte il Monza nel torneo cadetto dal 27 gennaio 1985, quando una rete di Ezio Rossi regalò i 2 punti in palio alla compagine pugliese.

L’ultimo goal di Andrea Barberis in Serie B (unico con la maglia del Monza nel torneo) è stato realizzato proprio contro il Lecce, lo scorso maggio, mentre Mattia Valoti ha segnato un goal nell’ultima sfida contro il Lecce in Serie B, lo scorso aprile al Via Del Mare nel successo per 2-1 della SPAL.

In questa pagina tutte le informazioni su Lecce-Monza: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LECCE-MONZA

Lecce-Monza si disputerà la sera di venerdì 1 ottobre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Ettore Giardiniero-Via del Mare di Lecce. Il fischio d'inizio del match, che sarà il 23° in Serie B fra le due formazioni, e sarà diretto dal signor Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta, è in programma alle ore 20.30.

Ci sono svariate possibilità per vedere in tv l'anticipo Lecce-Monza. La partita su DAZN sarà visibile in diretta streaming anche sulle smart tv compatibili di ultima generazione, oltre che su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, oppure ancora ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La telecronaca sarà curata da Ricky Buscaglia, che sarà affiancato da Fabio Bazzani al commento tecnico.

Su Sky, invece, Lecce-Monza sarà trasmessa sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). In questo caso la telecronaca è affidata a Daniele Barone, con il commento tecnico di Fernando Orsi.

Infine la gara sarà trasmessa in diretta streaming anche su Helbiz Live, la piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv e su Amazon Prime Video, previo abbonamento.

Attraverso DAZN, il big matchsarà visibile sia sudispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app di riferimento, sia su pc e notebook, collegandosi con i siti ufficiali delle varie piattaforme.

Un'ulteriore alternativa è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione delle gare del campionato di Serie B agli utenti che acquistano il pass Sport.

darà la possibilità ai suoi lettori di seguire. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

Baroni manderà in campo il Lecce con il consueto 4-3-3. Davanti Olivieri (favorito su Strefezza) e Di Mariano affiancheranno il centravanti Coda nel tridente. A centrocampo Blin sarà il playmaker, con Gargiulo (in vantaggio su Hjulmand) e Björkengren come mezzali. In difesa, davanti al portiere Gabriel, Meccariello dovrebbe far coppia al centro con Lucioni, mentre Gendrey e Gallo saranno i due esterni bassi.

Stroppa si affiderà al 3-5-2. Di Gregorio sarà il portiere dei brianzoli, mentre Marrone guiderà la difesa a tre con Donati e Antov. Le due fasce saranno presidiate da D'Alessandro (in vantaggio su Sampirisi) e Carlos Augusto, mentre Barberis sarà il regista e Mazzitelli e Machín (favoriti su Colpani e Valoti) agiranno da mezzali. In attacco potrebbe esserci spazio per Gytkjaer in coppia con Mota Carvalho.

LECCE (4-3-2): Gabriel; Gendrey, Meccariello, Lucioni, Gallo; Gargiulo, Blin, Björkengren; Olivieri, Coda, Di Mariano.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Marrone, Antov; D'Alessandro, Mazzitelli, Barberis, Machín, Carlos Augusto; Mota Carvalho, Gytkjaer.