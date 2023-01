Lecce-Milan: goal di Blin o autogoal di Theo Hernandez?

Al Via del Mare salentini in vantaggio al terzo minuto di gara contro i rossoneri: è rete di Blin o autorete di Theo Hernandez? Facciamo chiarezza.

Ultima giornata di Serie A prima della Supercoppa Italiana: per il Milan di Stefano Pioli vuol dire far visita al Lecce allo stadio "Via del Mare", prima di volare per l'Arabia Saudita per la sfida contro l'Inter.

Periodo abbastanza complesso per i rossoneri, reduci dal pareggio interno contro la Roma, subito nel finale, e dall'eliminazione agli ottavi di finale di Coppa Italia, per mano del Torino.

Al 3' del match contro il Lecce il Milan però passa in svantaggio: Kalulu sbaglia l'impostazione dal basso e ne approfitta Di Francesco.

L'esterno giallorosso guadagna il fondo e mette a rimorchio per l'arrivo di un compagno, nello specifico Bin che, come un treno, si precipita sul pallone, contrastato da Theo Hernandez.

GOAL DI BLIN O AUTOGOAL DI THEO HERNANDEZ?

Qualche dubbio a velocità normale, pochi dubbi con il replay a disposizione: è goal di Blin o autogoal di Theo Hernandez?

Il francese tocca il pallone prima del giocatore del Lecce, anticipando tutti e ingannando il suo portiere, Tatarusanu. E' autorete, insomma.