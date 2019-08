Lecce, Meccariello operato al ginocchio: incerti i tempi di recupero

Brutte notizie dall'infermeria per il tecnico del Lecce Liverani dopo il successo in Coppa Italia: Meccariello è stato operato al ginocchio sinistro.

Dopo la bella vittoria per 4-0 sulla in Coppa , in casa è arrivata la brutta notizia occorsa al difensore Biagio Meccariello, riscattato in estate dal e su cui fa grande affidamento il tecnico Fabio Liverani.

Come reso noto in una nota ufficiale dal club salentino, il centrale difensivo è stato operato in artroscopia per un problema al ginocchio sinistro.

"L’U.S. Lecce comunica che questa mattina il calciatore Biagio Meccariello è stato sottoposto ad intervento di artroscopia al ginocchio sinistro dal prof. Mariani, che in passato aveva già operato il difensore. L’intervento è perfettamente riuscito".

Restano incerti i tempi di recupero, con il difensore giallorosso che probabilmente in ogni caso rientrerà in campo soltanto dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali, e che quindi salterà almeno le sfide contro e .