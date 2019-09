Lecce, Mancosu infallibile dal dischetto: "L'ultimo rigore l'ho sbagliato in Serie C"

Autore di due goal da calcio di rigore ieri sera in SPAL-Lecce, Mancosu avverte i fantallenatori: "È un metodo che ho trovato da alcuni anni".

Una doppietta dal dischetto per regalare al il secondo successo in questa stagione. Ieri sera contro la Marco Mancosu si è confermato infallibile dagli undici metri, piegando per ben due volte Berisha.

Un goal nel primo tempo e uno nella ripresa, aprendo e chiudendo di fatto le marcature con le quali i pugliesi hanno superato per 3-1 i ferraresi. Il segreto? Un metodo infallibile.

"I rigori? È un metodo che ho trovato da alcuni anni e mi sto trovando bene. L'ultima volta ho sbagliato in Serie C. Siamo una neopromossa, dobbiamo salvarci. Vediamo come andrà, ma il nostro obiettivo è quello e sarà molto difficile".

Un avviso a tutti i fantallenatori che hanno deciso di scommettere su di lui dunque. Mancosu dagli undici metri sa di poter essere infallibile.