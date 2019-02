Lecce-Livorno: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Lecce sfida il Livorno nella 24ª giornata di Serie B: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Lecce di Fabio Liverani ospita il Livorno di Roberto Breda nella 24ª giornata di Serie B. I salentini sono quarti assieme al Pescara e lottano per le posizioni di vertice della classifica: finora hanno collezionato 35 punti con 9 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte. I toscani occupano il 15° posto assieme al Foggia e lottano invece per non retrocedere: per loro un cammino di 4 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte.

L'attaccante Simone Palombi, autore di 8 goal in 19 presenze, è il miglior marcatore fra i giallorossi, mentre l'esperto Alessandro Diamanti è il giocatore più prolifico degli amaranto con 6 reti realizzate in 20 partite giocate. Il Lecce ha collezionato 2 pareggi e una vittoria nelle ultime 3 giornate, il Livorno ha ottenuto 2 pareggi e una vittoria.

QUANDO SI GIOCA LECCE-LIVORNO

Lecce-Livorno si giocherà domenica 17 febbraio 2019, di pomeriggio, alle ore 15.00, nella cornice dello Stadio Via del Mare di Lecce. Per le due squadre sarà il 6° confronto nel campionato di Serie B. I biglietti di Lecce-Livorno sono acquistabili online sul circuito vivaticket.it e nei punti vendita autorizzati.

DOVE VEDERE LECCE-LIVORNO IN TV E STREAMING

La partita Lecce-Livorno sarà trasmessa in in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi, come smart tv compatibili, pc, tablet e smartphone. Ma sarà possibile guardare il match anche collegando alla tv un decoder Sky Q o una console PlayStation 4.

L'evento resterà inoltre disponibile per la visione on demand, per cui tifosi e appassionati potranno vedere o l'intera gara o soltanto gli highlights della stessa comodamente quando vorranno.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE-LIVORNO

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Venuti, Marino, Meccariello, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Haye; Mancosu; La Mantia, Palombi.

LIVORNO (3-4-2-1): Mazzoni; Gonnelli, Bogdan, Gasbarro; Kupisz, Luci, Valiani, Eguelfi; Diamanti, Salzano; Giannetti.