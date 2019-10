Lecce-Juventus, infortunio per Pjanic: problema muscolare

Problemi muscolari per Miralem Pjanic in Lecce-Juventus: il regista bosniaco lascia il campo nella ripresa sostituito da Khedira.

Brutte notizie per la : a si ferma Miralem Pjanic , costretto al cambio nella ripresa per via di un problema muscolare.

Il centrocampista, senza essere stato coinvolto in contrasti di gioco, si è improvvisamente toccato la coscia destra ed ha subito chiesto l'ausilio dei sanitari alzando poi bandiera bianca.

Al posto di Pjanic, le cui condizioni dovranno essere valutate ed accomodatosi in panchina con la borsa del ghiaccio sulla coscia, al 67' è subentrato Khedira con Bentancur spostato nel ruolo di regista.