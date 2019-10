Lecce-Juventus, i convocati: fuori Cristiano Ronaldo, c'è Han

Maurizio Sarri dà un turno di riposo a Cristiano Ronaldo, mentre convoca l'ex Cagliari Han. Assenti ancora Ramsey e Douglas Costa.

Lo aveva quasi annunciato in conferenza stampa, adesso Maurizio Sarri lo rende ufficialmente con la comunicazione dei convocati: Cristiano Ronaldo non farà parte della sfida di contro il .

L'asso portoghese si prende quindi un turno di meritato riposo e si proietta già alla prossima giornata. In attacco compare per la prima volta l'ex Han, con il classe 199 Marco Olivieri, della Under 23.

Non ci sono ancora gli infortunati Douglas Costa e Ramsey, mentre torna tra i convocati Mattia De Sciglio, che però non sarà impiegato dal primo minuto, e solo in caso di emergenza a partita in corso.

Questo l'elenco completo:

PORTIERI: Szczesny, Buffon, Pinsoglio

DIFENSORI: De Sciglio, Alex Sandro, De Ligt, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral

CENTROCAMPISTI: Pjanic, Khedira, Matuidi, Emre Can, Rabiot, Bentancur

ATTACCANTI: Cuadrado, Dybala, Higuain, Bernardeschi, Olivieri, Han