Lecce-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Lecce sfida la Juventus nell'anticipo della 9ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Fabio Liverani, reduce dal punto pesante conquistato a San Siro contro il , ospita la capolista , guidata da Maurizio Sarri, nel primo anticipo del sabato della 9ª giornata del campionato di .

I bianconeri guidano la classifica imbattuti con 22 punti frutto di 7 vittorie e un pareggio, i salentini si trovano al 15° posto assieme al a quota 7, con un cammino di 2 vittorie, un pareggio e 5 sconfitte.

Nei 15 precedenti in Serie A giocati in casa del Lecce, la Juventus conduce ampiamente con 9 vittorie, 3 pareggi e 3 affermazioni giallorosse. L'ultima di queste risale al 20 febbraio 2011, quando la squadra guidata da De Canio superò 2-0 i bianconeri di Delneri con i goal di Mesbah e Bertolacci.

Tutti i 7 punti conquistati dal Lecce fino a questo momento sono arrivati in trasferta, mentre la formazione pugliese ha perso tutte le ultime 6 gare casalinghe nel massimo campionato. Dal canto suo la Vecchia Signora, che vanta il possesso palla medio più alto della Serie A, ben il 58%, è imbattuta nelle ultime 4 trasferte, dove ha raccolto 3 vittorie e un pareggio.

Il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo e il trequartista Marco Mancosu sono i migliori marcatori delle due squadre, entrambi con 4 goal realizzati. In questa pagina tutte le informazioni su Lecce-Juventus: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

LECCE-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lecce-Juventus

Lecce-Juventus Data: 26 ottobre 2019

26 ottobre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO LECCE-JUVENTUS

Lecce-Juventus si disputerà il pomeriggio di sabato 26 ottobre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Via del Mare di Lecce. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Paolo Valeri della sezione di 2, è in programma per le ore 15.00. Sarà il 31° confronto in Serie A fra le due formazioni.

La sfida Lecce-Juventus sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Maurizio Compagnoni, che sarà supportato dal commento tecnico di Luca Marchegiani.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire la partita Lecce-Juventus in diretta mediante Sky Go. Potranno quindi vedere la partita collegandosi con il proprio pc o notebook alla pagina ufficiale della piattaforma, oppure scaricando la app per sistemi iOS e Android su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.

C'è poi l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

A parte l'infortunato Imbula a centrocampo, Liverani avrà a disposizione l'intera rosa. Il riferimento in attacco dovrebbe essere nuovamente Babacar, con Mancosu e uno fra Farias e Falco a completare il reparto. A centrocampo in regia Tachtsidis, mentre le due mezzali dovrebbero essere Petriccione e Tabanelli, favorito su Majer. In difesa, davanti al portiere Gabriel, a destra va verso la conferma Meccariello, in vantaggio su Rispoli e Benzar, con Calderoni a sinistra e al centro la solita coppia composta da Lucioni e Rossettini.

Turnover per Sarri visti gli impegni ravvicinati, tra Champions e turno infrasettimanale. In attacco Higuain farà coppia con Dybala, con Cristiano Ronaldo lasciato a riposo e non convocato. Sulla trequarti spazio a Bernardeschi, mentre non recupera Douglas Costa e resta a casa anche Ramsey, non ancora pronto. A centrocampo potrebbe riposare Khedira, dando spazio dal 1' a Bentancur come mezzala destra. Conferme invece per Pjanic da playmaker e per Matuidi, favorito su Rabiot. Fra i pali dovrebbe giocare Szczesny, davanti a lui è probabile il ritorno dal 1' di Danilo a destra al posto di Cuadrado, con Alex Sandro sull'out mancino e Bonucci e Demiral a comporre la coppia centrale. Riposo dunque per De Ligt, destinato alla panchina.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Farias, Babacar

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Higuain