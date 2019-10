Lecce-Juventus: bianconeri senza CR7, ma con Dybala e Higuain

Maurizio Sarri per la sfida della Juventus contro il Lecce propone la coppia d'attacco formata da Dybala e Higuain. Cristiano Ronaldo non convocato.

Senza Cristiano Ronaldo, ma con un Dybala in forma e un Higuain ritrovato. La che affronta la trasferta sul campo del potrebbe essere diversa rispetto a quella maggiormente disegnata da Maurizio Sarri in quest’inizio di stagione. Ma senza perdere d’efficacia e d'identità.

Sarà la seconda stagionale dei bianconeri senza CR7, che era rimasto a casa anche per la sfida esterna con il in infrasettimanale. Una rinuncia ovviamente dolorosa, ma resa decisamente più morbida dalla eccellente condizione in cui si trovano Gonzalo Higuain e Paulo Dybala.

Prima della pausa sono andati entrambi in goal a San Siro, mentre in settimana con la entrambi sono stati decisivi. Anche se l’ex ci ha messo la doppia firma coi goal, è stato l’ingresso del ‘Pipita’ a cambiare la Juventus e renderla una squadra più pericolosa.

Sarri potrebbe cambiare anche a centrocampo, dove è quasi sicuro il rientro di Bernardeschi dal 1’ sulla trequarti, con Bentancur che va verso la titolarità da interno destro, in vantaggio su Emre Can. Turno di riposo per Khedira, forse anche per Matuidi: Rabiot lo insidia, il duello tra gli ex si rinnova.

Non si tocca Pjanic, come non si toccano Bonucci e Alex Sandro in difesa: al rientrante Danilo può far spazio Cuadrado a destra, mentre in mezzo Demiral potrebbe dare respiro De Ligt, con Rugani ancora che ha ancora prospettive di panchina.

Liverani, dal canto suo, proverà a opporsi con la formazione che nel finale di gara a San Siro ha agganciato il , con Petriccione e Farias possibili titolari dopo l’ottimo impatto sulla gara da subentranti nel 2-2 finale di Milano. Possibile panchina per Falco. Babacar riferimento avanzato.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Farias, Babacar

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Higuain