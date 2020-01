Lecce-Inter, tegola nerazzurra: Brozovic lascia lo stadio in stampelle

Uscito dolorante nella sfida del Via del Mare, Brozovic preoccupa fortemente l'Inter: un nuovo problema a centrocampo per Conte.

L'interesse per Vidal e sopratutto Eriksen è concreto da tempo e ora l' non può far altro che accelerare in virtù di quanto accaduto a . Non solo il deludente pareggio contro la formazione di Liverani, ma anche l'infortunio capitato a Marcelo Brozovic.

Il centrocampista croato ha infatti lasciato il campo dopo un duro contrasto con Deiola nel secondo tempo, sostituito da Borja Valero. Problema alla caviglia per Brozovic, tra i migliori nella sfida contro il Lecce: l'ex ha lasciato il Via del Mare in stampelle, con massima preoccupazione per i nerazzurri.

Nelle prossime ore ci saranno gli accertamenti per Brozovic, ma la condizione in cui ha lasciato lo stadio del Lecce non lasciano ben sperare. Un infortunio di settimane, se non mesi, porterebbe Conte a perdere una pedina fondamentale a centrocampo, con conseguente risposta sul mercato.

L'Inter ha alzato l'offerta per Eriksen, ma Mourinho e il non vogliono certo mollare il giocatore danese per pochi spiccioli. E' sì in scadenza contrattuale, ma per ora l'offerta di tredici milioni dei nerazzurri non è stata accettata dalla società londinese.

Conte ha recuperato Borja Valero, ai margini fino a qualche settimana fa, ma il ritorno dello spagnolo non è abbastanza per una squadra che può contare solamente su Sensi, tra l'altro reduce da un cospicuo periodo da infortunato, Gagliardini e Barella.

Se non dovesse arrivare nessuno in queste due ultime settimane di calciomercato, l'Inter dovrà per forza di cose tenere in squadra anche il partente Vecino. I tifosi e Conte incrociano le dita per Brozovic, poi, a seconda di cosa dirà il suo infortunio, verranno fatte le valutazioni del caso.