Lecce-Inter, polemiche all'intervallo: Giacomelli prima dà e poi cancella un rigore

Alla fine del primo tempo, Giacomelli assegna un rigore al Lecce per fallo di mano di Sensi, ma dopo il consulto al VAR lo toglie.

Giocatori del e tifosi del Via del Mare in subbuglio alla fine del primo tempo. Il motivo? Un calcio di rigore assegnato da Giacomelli, ma poi tolto, ai padroni di casa.

Su un presunto tocco di braccio di Sensi in area di rigore, Giacomelli aveva assegnato tempestivamente il tiro dal dischetto. Poi però è andato a vedere l'azione al VAR, togliendo il rigore al Lecce e giudicando il tocco di braccio del centrocampista dell' non passibile di una sanzione di questo tipo.

Il braccio di Sensi infatti è disteso lungo il corpo e non fa niente per cercare il pallone, inoltre non sembra aumentare il volume del corpo. I giocatori del Lecce pregustavano però l'idea di andare all'intervallo in vantaggio contro l'Inter, dopo un primo tempo parecchi sofferto.

Ma le proteste durante il primo tempo hanno caratterizzato anche la sponda nerazzurra: polemiche infatti per un goal annullato da Giacomelli a Lukaku per un presunto fallo su Gabriel; e anche un duro fallo di Barella che secondo alcuni giocatore dell'Inter meritava l'espulsione (l'arbitro è andato a vedere al VAR il contatto prima di confermare il solo cartellino giallo).