Lecce-Inter, le formazioni ufficiali: Conte sceglie Godin

Le formazioni ufficiali di Lecce-Inter: Godin la spunta su Bastoni, Liverani schiera la difesa a tre la coppia d'attacco Babacar-Lapadula.

Le formazioni ufficiali:

LECCE (3-4-1-2): Gabriel; Rossettini, Lucioni, Dell'Orco; Rispoli, Deiola, Petriccione, Donati; Mancosu; Babacar, Lapadula.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

L' deve rispondere alla vittoria della e mettere pressione alla , che gioca stasera contro il . La squadra di Antonio Conte sarà impegnata sul campo del .

L'Inter schiera la sua formazione migliore, con il rientro di Sensi e Barella dal primo minuto in contemporanea, mentre in difesa il ballottaggio tra Godin e Bastoni viene vinto dal primo. Non si tocca l'attacco con Lukaku e Lautaro Martinez.

Liverani si schiera a specchio, o quasi, contro l'Inter, come da qualche spiffero della vigilia. Babacar e Lapadula saranno i due attaccanti, con Rispoli e Donati a tutta fascia. Dell'Orco in difesa insieme a Lucioni e Rossettini.