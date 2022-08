Lecce-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Lecce ospita l'Inter nell'anticipo della 1ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L'Inter di Simone Inzaghi fa visita al Lecce di Marco Baroni nella 1ª giornata di Serie A. I nerazzurri sono fra le big candidate allo Scudetto, mentre l'obiettivo dei salentini, neopromossi dalla Serie B, è quello di conquistare la permanenza nella categoria.

Segui Lecce-Inter su DAZN. Attiva ora Le due formazioni si sono affrontate 16 volte in Serie A in casa dei salentini, con un bilancio favorevole ai nerazzurri di 9 vittorie, 4 pareggi e 3 affermazioni dei pugliesi. Questi ultimi sono tuttavia imbattuti negli ultimi 3 confronti casalinghi con i milanesi nel massimo campionato (una vittoria e 2 pareggi). L'ultima vittoria dei nerazzurri risale a 13 anni fa: il 7 febbraio 2009 l'Inter, guidata da José Mourinho, si impose 3-0 sui giallorossi padroni di casa, grazie alle reti di Ibrahimovic, Figo e Stankovic. I milanesi sono però imbattuti alla 1ª giornata negli ultimi 11 confronti contro formazioni neopromosse. L'Inter viene da 2 sconfitte (con Lens e Villarreal) e un pareggio (con l'Olympique Lione) nelle ultime tre amichevoli disputate, il Lecce invece è reduce dal k.o. per 3-2 in Coppa Italia contro il Cittadella, e in precedenza ha ottenuto una vittoria (con la Virtus Francavilla) e una sconfitta (con il Parma) in amichevole. L'attaccante nerazzurro Romelu Lukaku torna fa il suo ritorno in Serie A con la stessa squadra con cui aveva fatto il suo esordio assoluto il 26 agosto 2019. Il belga è attualmente il calciatore con la miglior media minuti/goal nel torneo: ne ha segnato uno ogni 125 minuti giocati. In questa pagina tutte le informazioni su Lecce-Inter: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LECCE-INTER

Lecce-Inter si disputerà la sera di sabato 13 agosto 2022 nel palcoscenico dello Stadio Ettore Giardiniero-Via del Mare di Lecce. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 33ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 20.45.

DOVE VEDERE LECCE-INTER IN TV

Tifosi e appassionati avranno diverse possibilità per seguire Lecce-Inter in diretta televisiva. La partita sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

L'anticipo Lecce-Inter sarà inoltre trasmesso in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 2013 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv anche tramite l'app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Lecce-Inter su DAZN sarà curata da Ricky Buscaglia, con il commento tecnico di Dario Marcolin. Sky invece affiderà la telecronaca a Maurizio Compagnoni, mentre la seconda voce sarà Luca Marchegiani.

LECCE-INTER IN DIRETTA STREAMING

Chi lo preferisse potrà seguire l'anticipo di Serie A, Lecce-Inter, anche in diretta streaming grazie a DAZN e Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. Gli utenti DAZN, dopo il fischio finale, avranno inoltre la possibilità di vedere gli highlights e l'evento integrale in modalità on demand.

Un'ulteriore possibilità è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle partite trasmesse dalla tv satellitare agli utenti che acquistano il pass Sport.

IN DIRETTA SU GOAL

I lettori di GOAL potranno seguire la sfida Lecce-Inter anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti minuto per minuto sulla gara, con il racconto dei goal, delle azioni più importanti e degli eventi.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE-INTER

Baroni schiererà i salentini con il 4-3-3. Davanti Ceesay potrebbe essere preferito a Colombo come centravanti nel tridente con Strefezza e Di Francesco. A centrocampo Hjulmand agirà da regista, con Bistrovic (favorito su Helgason) e Askildsen (non al meglio, ma dovrebbe recuperare) che si candidano a partire dal 1' come mezzali. In difesa Tuia è in dubbio e Dermaku out: potrebbero essere così l'adattato Blin e Cetin a comporre la coppia centrale, mentre Gendrey e Frabotta agiranno da terzini. Fra i pali ci sarà Falcone.

Simone Inzaghi punterà sul consueto 3-5-2, recupera Gosens (ma sono pronti Darmian e Dimarco) e deve fare a meno dell'acciaccato: Asllani sarà il playmaker, con Barella e Calhanoglu (favorito su Mkhitaryan) mezzali. Praticamente scolpiti gli altri reparti, con Lukaku e Lautaro Martínez a comporre il tandem offensivo, Handanovic in porta e in difesa una linea a tre formata da Skriniar, De Vrij e Bastoni.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Blin, Cetin, Frabotta; Bistrovic, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro Martínez. All. S. Inzaghi