Lecce-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Lecce ospita l'Inter al Via del Mare nella 20ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Fabio Liverani affronta l' di Antonio Conte nella 20ª giornata di , in una sfida che mette in palio punti importanti per la lotta salvezza e la lotta Scudetto. I nerazzurri, scivolati in 2ª posizione in classifica a 2 lunghezze di ritardo dalla capolista, hanno 46 punti, frutto di 14 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta, mentre i salentini sono quartultimi a quota 15 con 3 vittorie, 6 pareggi e 10 k.o.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Nei 15 precedenti in Serie A fra le due squadre in terra pugliese, i nerazzurri conducono sul piano statistico con 9 vittorie, 3 pareggi e 3 vittorie salentine. L'ultimo successo casalingo dei giallorossi sull'Inter è del 29 gennaio 2012, ultimo match al Via del Mare nel massimo campionato, quando la squadra di Cosmi superò di misura i milanesi, guidati da Claudio Ranieri, con un goal dell'uruguayano Giacomazzi.

Quando i nerazzurri nell'era dei 3 punti hanno ottenuto almeno 46 punti nelle prime 19 giornate, a fine stagione hanno sempre conquistato lo Scudetto (è accaduto nel 2006/07 e nel 2007/08). La squadra di Conte con 14 vittorie nelle prime 19 gare è la 3ª in assoluto per rendimento nella storia dell'Inter dopo quella di Alfredo Foni (1952/53) e quella di Giovanni Invernizzi (1970/71).

Il Lecce viene da un periodo negativo con 4 sconfitte consecutive, l'Inter invece ha collezionato 2 pareggi e 2 vittorie nelle ultime 4 giornate e in settimana ha eliminato il negli ottavi di finale di Coppa con un convincente 4-1. Marco Mancosu è il miglior realizzatore dei salentini con 5 reti, Romelu Lukaku invece è il bomber dei nerazzurri con un bottino di 14 goal totalizzati. Proprio con i giallorossi il gigante belga trovò nella sfida di andata il suo primo sigillo in Serie A.

La difesa nerazzurra dovrà tenere in particolare considerazione anche l'attaccante del Lecce Khouma Babacar: il giocatore senegalese ha infatti nella squadra milanese la sua vittima preferita nel massimo campionato, con 4 reti realizzate. In questa pagina tutte le informazioni su Lecce-Inter: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

LECCE-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lecce-Inter

Lecce-Inter Data: 19 gennaio 2020

19 gennaio 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO LECCE-INTER

Lecce-Inter si disputerà il pomeriggio di domenica 19 gennaio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Ettore Giardiniero-Via del Mare di Lecce. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Piero Giacomelli della sezione di Trieste, è previsto per le ore 15.00. Sarà il 32° confronto fra le due formazioni in Serie A.

Sarà Sky a trasmettere in esclusiva in diretta televisiva la partita Lecce-Inter , che andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Andrea Marinozzi, che sarà affiancato da Lorenzo Minotti al commento tecnico.

Gli abbonati Sky potranno seguire Lecce-Inter anche in diretta mediante Sky Go sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv , il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, fra cui anche la Serie A, acquistando uno dei pacchetti proposti.

Liverani passerà a cinque dietro per l'occasione e ha il problema della sostituzione dell'infortunato Calderoni in difesa. Dovrebbe essere Donati a sostituirlo, con Rispoli a destra. Nessun dubbio invece per quanto concerne il trio centrale, che sarà composto da Meccariello, Lucioni e Rossettini, con il brasiliano Gabriel fra i pali. A centrocampo, ceduto Tabanelli al , ci sarà spazio dal 1' per Deiola come mezzala destra, con Mancosu mezzala sinistra e Petriccione in regia. Le due punte potrebbero essere Falco e Babacar. Probabile panchina per Lapadula, vittima venerdì di un attacco influenzale, mentre è quasi certo il forfait di Farias per problemi muscolari.

Subito a disposizione di Conte il nuovo acquisto Young, ma l'inglese partirà certamente dalla panchina. Sulle due fasce dovrebbero infatti giocare Candreva a destra e Biraghi a sinistra, con Brozovic in cabina di regia e Barella e Sensi mezzali. In attacco il consueto tandem composto da Lukaku e Lautaro Martínez. In difesa invece il giovane Bastoni se la gioca con Godin per completare la linea a tre davanti a capitan Handanovic con Skriniar e De Vrij. Ai box il solo D'Ambrosio.

LECCE (5-3-2): Gabriel; Rispoli, Meccariello, Lucioni, Rossettini, Donati; Deiola, Petriccione, Mancosu; Falco, Babacar.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; R. Lukaku, Lautaro Martínez.