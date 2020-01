Lecce-Inter, Conte senza 6 giocatori: anche Gagliardini infortunato

Tra questioni di calciomercato e problemi fisici (in alcuni casi anche entrambe), Conte deve rinunciare a sei giocatori in vista di Lecce-Inter.

Dopo la vittoria della contro la , l' deve rispondere sul campo del con un'altra vittoria, se vuole mantere il distacco e inseguire la . Ma contro la squadra di Liverani, Antonio Conte avrà i soliti problemi di formazione e di rosa corta.

Secondo 'Sky Sport', infatti, non sono partiti in direzione di Lecce ben sei giocatori: Asamoah, D'Ambrosio, Vecino, Gagliardini, Politano e l'ultimo arrivato Young.

Asamoah, D'Ambrosio e Gagliardini sono infortunati, Vecino non è ancora al meglio ma la sua esclusione ha il forte sapore del calciomercato, così ovviamente come Politano che, dopo la mancata firma con la , resta alla ricerca di una sistemazione.

Ashley Young invece non è ancora pronto, come ha confermato lo stesso Antonio Conte, che lo vuole fare allenare per almeno una settimana con il resto della squadra.

La novità più 'dolorosa' per l'Inter è sicuramente quella dell'infortunio di Gagliardini, che fino a questa mattina era disponibile per la trasferta di Lecce.