Lecce-Inter 1-1: passo falso per Conte, assist per l'allungo della Juventus

L'Inter non riesce ad andare oltre l'uno a uno nella sfida contro il Lecce. Goal di Bastoni e pareggio qualche minuto dopo di Mancosu.

Passo falso per l', che non riesce a strappare i tre punti dallo stadio Via del Mare di , dove la squadra di casa disputa un'ottima partita sia in fase difensiva che in fase di spinta. I goal tutti nel secondo tempo: prima Bastoni, poi Mancosu per il pareggio.

L'Inter non è in una delle sue migliori giornate e lo si evince fin dalle prime battute di gioco. Il Lecce difende bene e riparte in contropiede appogiandosi sulle due punte. Nel primo tempo succede un po' di tutto, senza che però il risultato si sblocchi: una clamorosa occasione divorata da Moncosu in avvio, un goal annullato a Lukaku per fallo su Gabriel, un palo di Brozovic ed un rigore concesso e poi tolto a Lecce per un presunto fallo di mano di Sensi.

Antonio Conte dai suoi giocatori pretende molto di più, d'altronde la partita è fondamentale in termini di classifica, e nel secondo tempo getta nella mischian Bastoni, Borja Valero e Sanchez. E proprio Bastoni sarà il protagonista della partita nel girone di cinque minuti. Prima segna il goal del vantaggio di testa, su cross di Biraghi dalla sinistra; poi si perde la marcatura di Mancosu per il goal del sorprendente pareggio del Lecce.

Il Via del Mare è una bolgia mentre l'Inter prova il forcing finale a caccia del successo. Ma la partita di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku è troppo negativa per i nerazzurri, che non riescono mai ad impensierire Gabriel con decisione. Passo falso inaspettato per Antonio Conte e porte spalacante alla per un possibile allungo in classifica.

IL TABELLINO

Lecce-Inter 1-1

Marcatori: 71' Bastoni, 77' Mancosu

LECCE (3-4-1-2): Gabriel; Rossettini, Lucioni, Dell'Orco; Rispoli (76' Falco), Deiola, Petriccione, Donati; Mancosu (83' Meccariello); Babacar, Lapadula (62' Majer).

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin (68' Bastoni), De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic (82' Borja Valero), Sensi (82' Sanchez), Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku.

Ammoniti: Donati, Candreva, Borja Valero, Meccariello

Espulsi: