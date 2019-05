Lecce in A, Lucioni va a Benevento in bici: fioretto e lotta alla Sla

Il difensore del Lecce, Fabio Lucioni, ha iniziato il viaggio in bici verso Benevento. Fioretto per la promozione, ma c’è anche uno scopo benefico.

L’aveva detto e l’ha fatto. I fioretti sono una cosa seria è c’è chi come Fabio Lucioni, dopo averne fatto uno importante, ha deciso di portarlo a compimento, anche se questo vuol dire compiere una piccola impresa.

Il difensore del , poche settimane fa, prima della fondamentale partita con lo che avrebbe potuto regalare ai salentini i punti necessari per la promozione in , aveva annunciato che, in caso di approdo nella massima serie, avrebbe compiuto il tragitto che porta dalla città pugliese a casa sua (a dove ha giocato per quattro intense stagioni) in bicicletta.

Un percorso di ben 300 chilometri quello che separa Lecce da Benevento, ma la cosa non ha scoraggiato Lucioni che alle 8.30 di giovedì mattina è salito in sella davanti allo stadio Via del Mare per iniziare la lunga pedalata.

Il percorso è stato diviso in tre tappe, la prima delle quali si conclude al Altamura, ma dietro a questa promessa non c’è solo la scaramanzia o la voglia di tornare in A, ma anche uno scopo benefico.

Sulla sua pagina Facebook è infatti partita una campagna di raccolta fondi a favore dell’Aisla Onlus ed il ricavato sarà destinato all’assistenza di coloro che sono malati di Sla delle sezioni di Lecce e Salerno-Avellino-Benevento.

Attraverso “Pedaliamo insieme contro la Sla” Lucioni ha anche quindi voluto lanciare un messaggio e fare campagna di sensibilizzazione.

La seconda tappa prevede una lunga pedalata da Altamura e Lacedonia, mentre l’ultima condurrà al traguardo finale di Benevento. L’arrivo è previsto per il 1° giugno.