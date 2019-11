Lecce, Giulio Donati si allena con i giallorossi: a luglio era stato svincolato dal Mainz

Il Lecce annuncia che il terzino Giulio Donati da oggi si allenerà con la prima squadra: era stato svincolato lo scorso luglio dal Mainz.

Il di Liverani continua a stupire: dopo il pareggio ottenuto con un'incredibile rimonta nell'infuocato finale di partita contro il Cagliari, oggi i salentini annunciano con un comunicato sul sito ufficiale che Giulio Donati si allenerà con la prima squadra.

"Dopo la gara di ieri con il i giallorossi si ritroveranno nel pomeriggio al Via del Mare, per iniziare a preparare la trasferta di Firenze. Il difensore Giulio Donati, che ha già vestito la maglia giallorossa nella stagione sportiva 2010/11, a partire da questo pomeriggio si allenerà con la prima squadra".

Per il terzino classe '90 si tratta di un ritorno in giallorosso dopo essere stato a Lecce nella stagione 2010/11 e da oggi si allenerà regolarmente con i giallorossi. Lo scorso luglio Donati era stato svincolato dal che ha deciso di non puntare più sul difensore italiano cresciuto nella Primavera dell' . Il suo approdo in salento è stato confermato anche dal profilo 'Twitter' del Lecce.

Giulio Donati si allena con la squadra https://t.co/da8lsUGsOz — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) November 26, 2019

Donati si allenerà tutta la settimana con i giallorossi fino alla partita di sabato prossimo fra Lecce e e, dopo la gara del 'Franchi', i 'Lupi' sperano di poter formalizzare il tesseramento che sigillerà il ritorno del terzino ex Mainz e Leverkusen nella città barocca.