Lecce-Genoa, Lucioni all'arbitro sul goal di Pandev: "Che deve fare Gabriel?"

Gara ricca di episodi a dove i padroni di casa pareggiano 2-2 il lunch-match contro il , valido per la quindicesima giornata di , non senza polemiche da entrambe le parti.

Rivivi Lecce-Genoa on demand solo su DAZN

Curioso in particolare quanto accaduto all'intervallo, quando il capitano salentino Lucioni ha chiesto chiarimenti all'arbitro Rocchi sul primo goal del Genoa firmato da Pandev.

Il portiere Gabriel infatti è stato beffatto da un pallonetto del macedone dopo essere uscito per anticipare Pinamonti, che era partito però in evidente posizione di fuorigioco.

Nonostante questo nè il guardalinee nè il VAR sono intervenuti per annullare la rete di Pandev, giudicando quindi quello di Pinamonti un fuorigioco passivo.

Scelta per cui Lucioni ha chiesto chiarimenti a Rocchi prima di rientrare in campo tra il primo ed il secondo tempo all'interno del tunnel.

"Gabriel non può sapere se è fuorigioco, nel dubbio calcia la palla. Se poi non è fuorigioco prende goal? Che deve fare? Come funziona?"